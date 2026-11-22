Theo MyDaily, ngày 22/11, kênh YouTube DdeunDdeun đã chính thức xóa tên nam diễn viên Go Kyung Pyo khỏi danh sách đề cử tại lễ trao giải của chương trình Pinggyego. Trước đó, Go Kyung Pyo được đưa vào danh sách đề cử hạng mục Ngôi sao nam mới nổi được yêu thích nhờ màn xuất hiện trong một tập phát sóng ngày 10/10.

Go Kyung Pyo bị xoá tên khỏi danh sách đề cử tại lễ trao giải của chương trình Pinggyego.

Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên vướng bê bối lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông, nhiều ý kiến cho rằng việc giữ tên Go Kyung Pyo trong danh sách đề cử là không phù hợp. Trước những phản ứng trái chiều, phía chương trình cuối cùng đã âm thầm gạch tên nam diễn viên.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự nghiệp của Go Kyung Pyo sau vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 14/11. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) và đâm vào một xe thu gom rác.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe. Theo MyDaily, với mức nồng độ cồn này, Go Kyung Pyo có thể đối mặt với án tù từ một đến hai năm hoặc bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu won (khoảng 90 đến 180 triệu đồng).

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, phía Go Kyung Pyo đã lên tiếng xác nhận: "Go Kyung Pyo đã gây ra vụ va chạm với xe thu gom rác khi điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu ở mức bị thu hồi giấy phép lái xe. Go Kyung Pyo đã trở về nhà sau khi hoàn tất quá trình điều tra của cảnh sát, đồng thời thừa nhận sai lầm và đang sâu sắc nhìn nhận lại hành vi của mình".

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe.

Bê bối cũng khiến hàng loạt chương trình giải trí có sự tham gia của Go Kyung Pyo phải điều chỉnh nội dung. Các chương trình Hangout with Yoo của MBC, Sixth Sense: B Side và Bogum Magical 2 của tvN đã loại bỏ toàn bộ thời lượng xuất hiện của nam diễn viên.

Trong khi đó, ê-kíp chương trình The Great Escape: Urban Legends, dự kiến phát hành ngày 2/12 trên nền tảng TVING, đang nỗ lực cắt giảm tối đa những phân đoạn có mặt Go Kyung Pyo.

Từng được khán giả yêu mến qua những bộ phim như Reply 1988, Jealousy Incarnate hay Love in Contract, Go Kyung Pyo hiện đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp. Việc liên tiếp bị cắt sóng và gạch tên khỏi lễ trao giải cho thấy những hệ lụy từ bê bối của nam diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Go Kyung Pyo hiện đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp.