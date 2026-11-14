Go Kyung Pyo hủy fan meeting, bị cắt cảnh loạt show vì lái xe lúc say gây tai nạn

Ngày 14/11, báo chí Hàn Quốc đưa tin, vào rạng sáng nay, khoảng 3h30, nam diễn viên Go Kyung Pyo lái xe ô tô riêng tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul thì va chạm với một xe vệ sinh môi trường. Cảnh sát được điều đến hiện trường để kiểm tra thì phát hiện nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo vượt ngưỡng cho phép, đủ để thu hồi giấy phép lái xe. Các chi tiết cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra, chưa xác nhận có ai bị thương hay không.

Công ty quản lý của anh - CLN Company xác nhận sự việc, cho biết Go Kyung Pyo đã tiếp nhận điều tra và trở về nhà, đang rất hối hận về hành vi của mình. Chưa đầy 1 tiếng sau, ban tổ chức thông báo fan meeting cá nhân của anh tại Seoul (dự kiến diễn ra vào ngày 21/11) bị hủy.

Đại diện ê-kíp Sixth Sense: B-Side chia sẻ với trang Star Today rằng, liên quan đến vụ tai nạn của Go Kyung Pyo, họ dự định sẽ cắt bỏ tối đa các phân cảnh có sự góp mặt của nam diễn viên trong tập phát sóng ngày mai (15/10) và tập cuối cùng vào tuần tới, nhằm đảm bảo khán giả có thể theo dõi chương trình mà không cảm thấy khó chịu.

Go Kyung Pyo hiện là thành viên cố định của Sixth Sense: B-Side. Do vụ việc xảy ra khi chương trình chỉ còn hai tập nữa là kết thúc, đội ngũ sản xuất buộc phải gấp rút chỉnh sửa các thước phim.

Đài MBC xác nhận Hangout with Yoo cũng sẽ cắt bỏ tối đa các phân cảnh có Go Kyung Pyo trong tập phát sóng tối nay (14/11). Nam diễn viên vốn được lên kế hoạch xuất hiện trong phần "Lễ hội Âm nhạc Seoul năm 1995" nhưng tin tức về vụ tai nạn đã khiến chương trình rơi vào tình huống chưa từng có: phải cắt bỏ hình ảnh của anh ngay trước giờ lên sóng.

Chưa hết, Go Kyung Pyo còn tham gia 2 chương trình giải trí khác là Bogum’s Magic Curl 2 và The Great Escape: Urban Legends. Dù ê-kíp sản xuất chưa lên tiếng nhưng khả năng anh bị cắt cảnh là gần như chắc chắn.