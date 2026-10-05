Go Kyung Pyo giảm 4 kg, thừa nhận một điều khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng

Go Kyung Pyo là nam diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Reply 1988, Hợp Đồng Hôn Nhân... Bên cạnh khả năng diễn xuất, ngoại hình và những màn thay đổi cân nặng của anh cũng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Mới đây, Go Kyung Pyo gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn trước. Cụ thể, trong một chương trình, nam diễn viên xuất hiện cùng MC Yoo Jae Suk, Song Eun Yi và BIBI.

Hình ảnh mới nhất của Go Kyung Pyo.

Đáng chú ý, Go Kyung Pyo gây ấn tượng với vẻ ngoài sau khi giảm cân, khác biệt so với hình ảnh thoải mái mà anh từng xuất hiện trong một số thời điểm không có lịch trình diễn xuất dày đặc. Khi được nhắc đến diện mạo hiện tại, nam diễn viên thẳng thắn tiết lộ mình đã giảm khoảng 4 kg.

Go Kyung Pyo hài hước chia sẻ rằng: "Vì với diện mạo trước đây, mọi người không gửi kịch bản cho tôi nên hiện tại tôi đã giảm 4 kg". Câu nói của nam diễn viên khiến những người có mặt bật cười. Yoo Jae Suk lập tức đáp lại đầy dí dỏm: "Thì ra đây là lý do kịch bản đến. Tác phẩm đến".

Chia sẻ của Go Kyung Pyo nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nam diễn viên từng nhiều lần gây bàn luận về chuyện thay đổi ngoại hình theo từng giai đoạn hoạt động. Khi chuẩn bị cho các dự án mới, anh thường xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc nét hơn. Ngược lại, trong thời gian không có tác phẩm, nam diễn viên không quá đặt nặng việc duy trì hình ảnh "mỹ nam màn ảnh", thường xuyên xuất hiện với diện mạo tự nhiên và thoải mái hơn.

Ngoại hình của Go Kyung Pyo thường xuyên thay đổi. Những lúc không đóng phim, nam diễn viên thường thoải mái và không đặt nặng chuyện ngoại hình.

Qua chia sẻ mới nhất, có thể thấy Go Kyung Pyo khá thoải mái khi nhắc đến chuyện cân nặng cũng như những thay đổi ngoại hình của bản thân. Thay vì né tránh, nam diễn viên chủ động biến câu chuyện thành một màn đùa vui trong chương trình.

Đáng chú ý, lời nói của Go Kyung Pyo cũng phần nào cho thấy áp lực ngoại hình đối với diễn viên khi tìm kiếm những dự án mới. Với nam diễn viên, việc giảm 4 kg không chỉ giúp diện mạo trở nên sắc nét hơn mà còn được anh hài hước xem như "tín hiệu" để những kịch bản mới tìm đến mình.