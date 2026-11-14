Go Kyung Pyo gây tai nạn khi say rượu, đối mặt nguy cơ bị thu hồi bằng lái

Diễn viên Hàn Quốc Go Kyung Pyo đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi gây tai nạn giao thông trong lúc lái xe sau khi uống rượu vào rạng sáng 14/11. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn đặt nhiều chương trình giải trí có sự góp mặt của anh vào tình thế khó xử.

Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 3h30 ngày 14/11, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân trên đường ở khu Donggyo Dong, quận Mapo, Seoul rồi va chạm với một xe vệ sinh môi trường đang hoạt động.

Nam diễn viên ở một mình trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy chỉ số cồn trong máu của anh đạt ngưỡng thu hồi giấy phép lái xe, tương đương từ 0,08% trở lên.

Go Kyung Pyo gây tai nạn khi lái xe sau khi uống rượu, đối mặt nguy cơ bị cắt khỏi loạt chương trình. Ảnh: MT

Sau khi làm việc với cảnh sát, Go Kyung Pyo được cho về nhà. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc. Thông tin ban đầu chưa xác nhận có người bị thương trong vụ va chạm.

Cùng ngày, công ty quản lý CL&Company đưa ra thông báo xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và người hâm mộ. Phía công ty xác nhận nam diễn viên lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu bia, gây va chạm với xe vệ sinh môi trường và có kết quả đo nồng độ cồn ở mức thu hồi bằng lái.

Đại diện công ty cho biết Go Kyung Pyo thừa nhận hành vi sai trái, đang nghiêm túc nhìn nhận sự việc và sẽ chấp nhận các hình thức xử lý từ cơ quan chức năng. Nam diễn viên cũng cam kết chịu trách nhiệm, bao gồm việc khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.

Vụ việc lập tức ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động của Go Kyung-pyo. Đáng chú ý, chương trình giải trí “Hang Out with Yoo?” của đài MBC, dự kiến phát sóng tối 14/11, đã thông báo sẽ chỉnh sửa và cắt tối đa những phân đoạn có nam diễn viên nhằm tránh gây khó chịu cho khán giả.

Trước đó, anh tham gia dự án “95 Seoul Music Festival” của chương trình và dự kiến xuất hiện trong tập phát sóng này.

Ảnh: MBC

Trong khi đó, Go Kyung Pyo hiện là thành viên của chương trình “Sixth Sense: B-Side” trên tvN. Tập tiếp theo dự kiến lên sóng ngày 15/11 cũng đứng trước nguy cơ phải điều chỉnh nội dung. Nam diễn viên còn tham gia hai chương trình chưa phát hành là “Bogum Magical 2”, dự kiến ra mắt ngày 29/11, và “The Great Escape: City of Horror”, dự kiến phát hành trên nền tảng TVING ngày 2/12.

Các chương trình này đã hoàn tất một phần hoặc toàn bộ quá trình ghi hình, đồng thời công bố hình ảnh quảng bá có sự xuất hiện của anh. Vì vậy, việc chỉnh sửa hoặc loại bỏ các phân đoạn liên quan được cho là sẽ gây thêm áp lực cho ê-kíp sản xuất.

Ngoài ra, buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên “2026 Go Kyung Pyo Fan Meeting: Now Kyungpyo Night” dự kiến tổ chức tại Seoul vào ngày 21/11 với hai suất diễn, cũng đứng trước khả năng thay đổi kế hoạch. Tính đến những thông tin được công bố trong ngày 14/11, chưa có thông báo chính thức xác nhận sự kiện bị hủy.

Sinh năm 1990, Go Kyung-pyo được khán giả biết đến qua vai Sun-woo trong bộ phim truyền hình “Reply 1988”. Anh tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như “Chicago Typewriter”, “Love in Contract” và phim điện ảnh “Bỗng Dưng Trúng Số” (6/45).

Những năm gần đây, nam diễn viên tích cực tham gia các chương trình giải trí bên cạnh hoạt động diễn xuất. Vụ tai nạn lần này vì thế không chỉ gây ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đối với các chương trình và đồng nghiệp cùng tham gia.