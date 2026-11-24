Theo Chosun, nam diễn viên Go Kyung Pyo đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi lần đầu xuất hiện trước truyền thông kể từ khi vướng cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu.

Mới đây, Go Kyung Pyo có mặt tại đồn cảnh sát để phục vụ quá trình điều tra về cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến hành vi lái xe khi sử dụng rượu bia. Nam diễn viên xuất hiện với gương mặt có phần tiều tụy, biểu cảm căng thẳng và liên tục cúi đầu trước ống kính phóng viên.

Go Kyung Pyo trình diện ở đồn cảnh sát sau vụ việc lái xe khi say. (Ảnh OSEN)

Đứng trước truyền thông, Go Kyung Pyo không giấu được sự bối rối. Với giọng nói run rẩy, anh gửi lời xin lỗi: "Đó thực sự là hành động vô trách nhiệm. Tôi không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi". Nam diễn viên cũng bày tỏ sự hối lỗi vì đã khiến những khán giả từng yêu mến và ủng hộ mình thất vọng.

Khi được hỏi về tình trạng của bản thân tại thời điểm xảy ra sự việc, Go Kyung Pyo trả lời: "Tôi nhớ rằng mình đã uống khá nhiều".

Đáng chú ý, hình ảnh Go Kyung Pyo xuất hiện tại đồn cảnh sát khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi đặt cạnh hành trình hoạt động nghệ thuật suốt 16 năm của anh. Năm 2010, nam diễn viên chính thức ra mắt qua bộ phim truyền hình Jungle Fish 2. Sau đó, anh dần khẳng định tên tuổi với loạt tác phẩm đình đám, điển hình là Reply 1988.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Go Kyung Pyo còn được khán giả yêu mến nhờ tính cách gần gũi, hài hước khi tham gia các chương trình giải trí. Hình ảnh một nghệ sĩ thân thiện, vui vẻ từng giúp anh xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo.

Tuy nhiên, lần xuất hiện trước công chúng này lại diễn ra trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Thay vì quảng bá phim mới hay tham dự một lễ trao giải, Go Kyung Pyo phải đứng trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên với tư cách nghi phạm trong vụ việc liên quan đến rượu bia khi lái xe.

Go Kyung Pyo xin lỗi sau vụ việc. (Ảnh OSEN)

Trước đó, ngay sau khi sự việc được công bố, công ty quản lý của Go Kyung Pyo đã thay mặt nam diễn viên gửi lời xin lỗi. Bản thân anh cũng đăng tải tâm thư nhận trách nhiệm trên trang cá nhân.

Dù vậy, những lời xin lỗi liên tiếp chưa thể giúp nam diễn viên nhanh chóng lấy lại niềm tin từ công chúng. Đặc biệt, vụ việc được cho là đã gây ra tai nạn và có người bị ảnh hưởng, khiến trách nhiệm mà Go Kyung Pyo phải đối mặt càng trở nên nặng nề.

Từ một diễn viên thường xuyên xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, Go Kyung Pyo giờ đây phải đối diện với làn sóng chỉ trích sau sai lầm nghiêm trọng. Những hành động tiếp theo của nam diễn viên sẽ là yếu tố quan trọng để công chúng đánh giá thái độ chịu trách nhiệm của anh.