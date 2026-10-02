Gỡ khó xây trường biên giới Xín Mần

Chạy đua với thời gian

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xín Mần có tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 224 tỷ đồng, dự án được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn với nhiều hạng mục lớn như: các khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn, khu nội trú học sinh nam, nữ, nhà ăn - bếp, nhà đa năng, nhà công vụ giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật… Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 18.000 - 20.000 m2.

Khuôn viên Trường nội trú liên cấp Xín Mần đang dần hoàn thiện.

Tính đến hết tháng 9, khối lượng thi công mới đạt khoảng 55%, chưa có hạng mục nào hoàn thành 100% khối lượng. Một số hạng mục có khối lượng thi công đạt cao như: Nhà lớp học H1, H2 khoảng 93%; nhà nội trú nữ N1 đạt 80%; nhà công vụ giáo viên đạt 88%; nhà đa năng đạt 78%. Các hạng mục khác đang tiếp tục được tập trung thi công.

Theo dự kiến, công trình có thời gian thi công 8 tháng (từ tháng 1 đến tháng 8/2026). Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa hình, địa chất phức tạp; một số vị trí xảy ra sạt trượt mái taluy khối lượng lớn, trong khi quá trình thi công móng tại một số hạng mục gặp đá gốc, buộc phải điều chỉnh phương án kỹ thuật, thiết kế và bổ sung khối lượng. Cùng với đó là yêu cầu xử lý mặt bằng rộng 5,3 ha, liên quan đến 16 hộ dân và di chuyển 25 ngôi mộ.

Đồng chí Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh - Chủ đầu tư dự án, cho biết: Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Trường nội trú Xín Mần là khách quan. Ban đã phối hợp với nhà thầu thi công và chính quyền địa phương tháo gỡ xong về bổ sung chi phí bồi thường, tái định cư; các thủ tục điều chỉnh phương án kỹ thuật, thiết kế, bổ sung khối lượng. Đồng thời yêu cầu xây dựng các kịch bản thi công, kiểm soát tiến độ từng hạng mục, đôn đốc nhà thầu chạy đua với thời gian hoàn thành công trình đúng chỉ đạo của tỉnh.

Giải pháp khắc phục thiếu nhân lực

Hiện nay, khó khăn lớn nhất là nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực phục vụ thi công. Ghi nhận ngày 29/9, trên công trường có gần 200 công nhân thi công, trong khi yêu cầu đặt ra phải duy trì khoảng 320 - 350 nhân công, thiếu khoảng 150 lao động.

Theo Chủ tịch UBND xã Xín Mần Thèn Văn Tiến, phần lớn các lao động trong độ tuổi trên địa bàn xã đang đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh. Hầu hết các hạng mục thi công của trường đang vào giai đoạn hoàn thiện, cần nguồn nhân công có tay nghề. Hiện nguồn lao động có tay nghề lại tại địa phương đã được huy động tối đa cho dự án. Xã đã phối hợp với nhà thầu thi công làm việc với các địa phương lân cận để tìm kiếm thêm nhân lực nhưng cũng trong tình trạng tương tự.

Nguồn nhân lực đang là bài toán khó đối với nhà thầu thi công. Ngoài lao động tại địa phương, đơn vị đã huy động khoảng 50 nhân công ở các công trình xây dựng ở Cao Bằng và Điện Biên sang. Việc khó tìm kiếm nhân công và đưa lao động từ nơi khác đến làm việc làm tăng chi phí tiền công, ăn ở, đi lại. Theo báo cáo của nhà thầu thi công, hiện nay bình quân mức lương hàng ngày (đã bao gồm cả tiền ăn) của mỗi nhân công dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng/ngày.

Trước tình hình thiếu nhân lực, nhà thầu thi công đã quyết định tăng chi phí hỗ trợ vận động các nhân công hiện có tăng ca làm đêm; đề xuất chủ đầu tư giới thiệu các tổ, đội thi công ở các công trình trường nội trú đã hoàn thành sang Xín Mần thi công; đề xuất lực lượng vũ trang hỗ trợ thi công; đồng thời tiếp tục điều động nhân công từ các công trình ở nơi khác về; tìm kiếm thêm nhân công ở các địa phương lân cận trở về địa phương từ các khu, cụm công nghiệp… với các chế độ hỗ trợ nơi ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc tại công trường.

Chỉ huy phó Công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp Xín Mần Lê Việt Hùng, đại diện Liên danh nhà thầu Đông Bắc - Đình Hoàng Sơn La cho biết: Hiện nay, đơn vị thi công đang tính toán hết các khả năng, giải pháp, vừa duy trì vận động nhân công tăng ca, vừa huy động nhân lực từ các địa phương trong tỉnh và tỉnh khác. Phân công các tổ thợ theo từng hạng mục phù hợp với trình độ tay nghề của lao động, đảm bảo đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành các hạng mục chính để trường đưa học sinh về học tập trung. Các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thời gian thi công theo cam kết không còn nhiều, khi những nút thắt về mặt bằng, kỹ thuật, thiết kế và nguồn vốn từng bước được tháo gỡ, nhân lực đang trở thành mắt xích cần giải quyết ngay. Sự chủ động của nhà thầu, trách nhiệm điều phối của chủ đầu tư và sự phối hợp của chính quyền địa phương sẽ quyết định khả năng tăng tốc trong chặng cuối, đưa công trình trường nội trú Xín Mần về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn, học sinh được về môi trường mới khang trang, đáp ứng yêu cầu học tập tốt hơn.