'Gỡ khó' xây dựng nông thôn mới

Những kết quả bước đầu

Từ đầu năm đến nay, hơn 1.200 lao động được kết nối, tạo việc làm; nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang được xây dựng mang lại điều kiện sống tốt hơn cho nhiều gia đình. Đây là những kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập.

Với những kết quả đó, giảm nghèo và an sinh xã hội là một trong 3/10 tiêu chí NTM mà địa phương đã đạt được sau sáp nhập. Theo kết quả rà soát từ tháng 1- 9/2026, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều của xã Quảng Ninh giảm còn 1,94%; hơn 98% số hộ có nhà ở kiên cố.

Diện mạo nông thôn xã Quảng Ninh có nhiều khởi sắc - Ảnh: Đ.N

Ông Đỗ Mười, Chánh Văn phòng xã Quảng Ninh cho biết: Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo điều kiện để địa phương kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030.

Qua rà soát, bên cạnh tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hội, địa phương còn đáp ứng các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và đào tạo nguồn nhân lực nông thôn. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của địa phương đối với các lĩnh vực thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo tiền đề cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Cùng với các lĩnh vực xã hội, kinh tế nông thôn cũng từng bước hình thành những nền tảng phát triển. Quảng Ninh hiện có 9 HTX hoạt động trong các khâu dịch vụ sản xuất trồng trọt, trong đó 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có 7 sản phẩm được công nhận, gồm 6 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao. Đây là kết quả giúp địa phương đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Tháo gỡ khó khăn

Dù đạt được những kết quả bước đầu, quá trình xây dựng NTM tại Quảng Ninh vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do yêu cầu của bộ tiêu chí giai đoạn mới ngày càng cao, trong khi điều kiện phát triển giữa các lĩnh vực chưa đồng đều. Nguồn ngân sách còn hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn, trong khi nhiều công trình hạ tầng cần nguồn vốn lớn để triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, đòi hỏi địa phương phải có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Về hạ tầng kinh tế-xã hội, một số tuyến đường chưa đạt chuẩn theo yêu cầu. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động hiện đạt khoảng 83%, thấp hơn mức yêu cầu từ 90% trở lên. Vì vậy, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, nhất là tại những vùng sản xuất rau màu chưa có hệ thống tưới chủ động, là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Theo kết quả rà soát, đến nay, xã Quảng Ninh đạt 3/10 tiêu chí NTM. Những kết quả về giảm nghèo, giáo dục, nguồn nhân lực và kinh tế nông thôn là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong giai đoạn mới. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu sẽ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM, cải thiện điều kiện sống và đời sống của người dân.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Quảng Ninh: Công tác chỉ đạo, rà soát và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM được UBND xã quan tâm triển khai, đồng thời phân công các phòng, đơn vị, ngành theo dõi tiêu chí, cập nhật tiến độ và xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.

Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại chưa đồng đều. Khó khăn lớn hiện nay là nguồn lực ngân sách còn hạn chế, trong khi nhiều hạng mục hạ tầng và môi trường cần vốn đầu tư lớn. Một số chỉ tiêu còn phụ thuộc vào hướng dẫn chuyên môn, kết quả điều tra hoặc việc thẩm định, xác nhận của các sở, ngành.

Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của địa phương, sự hỗ trợ về nguồn vốn và chuyên môn từ cấp trên có vai trò quan trọng. Trong quý IV/2026, xã xác định tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, đồng thời xây dựng danh mục công trình ưu tiên, xác định khối lượng, nhu cầu vốn và tiến độ thực hiện.

Cùng với các giải pháp nội tại, xã Quảng Ninh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ những công trình thiết yếu; đồng thời đề nghị các sở, ngành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, phương pháp tính và tiêu chuẩn đánh giá, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành.