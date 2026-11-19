Quy tắc xuất xứ đặt ra yêu cầu mới

Hoạt động xuất khẩu ngày càng mở rộng, yêu cầu đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với doanh nghiệp Hưng Yên. Không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), doanh nghiệp còn phải chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất và các tiêu chí xuất xứ theo từng hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, một trong những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất xứ hàng hóa là hệ thống quy tắc xuất xứ trong các FTA khá đa dạng. Mỗi hiệp định có quy định, tiêu chí xuất xứ và yêu cầu chứng minh khác nhau, đòi hỏi cơ quan thực thi và doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu để áp dụng chính xác đối với từng mặt hàng, từng thị trường xuất khẩu.

Hưng Yên đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc về xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ và tận dụng ưu đãi từ các FTA.

"Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc xác định mã số hàng hóa, lựa chọn tiêu chí xuất xứ và chuẩn bị chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu vẫn có thể phát sinh vướng mắc. Một sản phẩm có thể sử dụng nhiều loại nguyên liệu từ các nguồn cung cấp khác nhau, do đó việc tập hợp chứng từ, xác định tỷ lệ nguyên liệu có xuất xứ và đối chiếu với quy tắc cụ thể của từng FTA đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ", bà Ngô Thị Liên cho biết.

Đáng chú ý, yêu cầu quản lý xuất xứ ngày càng gắn với khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Với những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất qua nhiều công đoạn, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc gia công tại nhiều đơn vị, việc tập hợp thông tin và chứng từ để chứng minh quá trình hình thành sản phẩm cần được thực hiện đồng bộ.

Từ thực tiễn này, đại diện Sở Công Thương Hưng Yên cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa theo hướng thống nhất, dễ tiếp cận và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Cùng với đó là tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; phổ biến quy tắc xuất xứ theo từng FTA, từng nhóm ngành hàng để doanh nghiệp dễ áp dụng.

Năng lực doanh nghiệp chưa đồng đều

Hưng Yên có hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu phát triển, với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí, dệt may, chế biến thực phẩm và một số ngành sản xuất khác.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hưng Yên đạt khoảng 19,7 tỷ USD, tăng 29,61% so với cùng kỳ năm 2025. GRDP của tỉnh tăng 11,22%; trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng góp 6,74 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Quy mô sản xuất và giao thương quốc tế mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nguyên liệu, quy trình sản xuất và chứng minh xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Liên, khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ giữa các doanh nghiệp trên địa bàn chưa đồng đều.

Gạo thành phẩm được kiểm tra, phân loại và đóng gói trước khi đưa ra thị trường.

“Các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thường xuyên, quy mô sản xuất tương đối lớn thường có điều kiện đầu tư hệ thống quản lý nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất và lưu trữ chứng từ. Trong khi đó, một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong việc cập nhật quy tắc xuất xứ theo từng FTA và hoàn thiện hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa”, bà Liên chia sẻ.

Một trong những vấn đề cần lưu ý là các sản phẩm có tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu lớn hoặc sử dụng nguyên liệu từ nhiều nguồn cung cấp. Với nhóm hàng này, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ quy tắc xuất xứ cụ thể để xác định khả năng đáp ứng.

Bà Liên lưu ý, việc chỉ dựa vào địa điểm sản xuất hoặc hoạt động gia công tại Việt Nam chưa đủ để kết luận hàng hóa đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan. Doanh nghiệp cần căn cứ vào tiêu chí xuất xứ của từng hiệp định và có đầy đủ hồ sơ chứng minh theo quy định.

Thời gian tới, Sở Công Thương Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu và áp dụng quy tắc xuất xứ theo từng hiệp định, chú trọng các ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý nguyên liệu, lưu trữ chứng từ, kiểm soát quy trình sản xuất và chủ động xây dựng phương án đáp ứng quy tắc xuất xứ ngay từ đầu.

Cùng với hỗ trợ nghiệp vụ, việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cấp và quản lý C/O, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý cũng là những giải pháp được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xuất xứ hàng hóa, hạn chế rủi ro gian lận xuất xứ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên định hướng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy tắc xuất xứ theo từng FTA, chú trọng các ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất, lưu trữ chứng từ và ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng. Qua đó, giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng điều kiện xuất xứ, nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi thuế quan và mở rộng thị trường xuất khẩu.