Gỡ khó về vốn, mở hướng sinh kế cho người dân

Trước những thay đổi trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên tiếp tục được duy trì thông suốt, mạng lưới điểm giao dịch tại cơ sở được giữ vững, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã để đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần người dân. Qua đó, nhiều hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tiếp sức mở rộng sản xuất

Ông Bùi Thọ Thính (ngoài cùng, bên phải, thôn 21, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) là một trong những hộ nông dân tiêu biểu vươn lên làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Từ năm 2001, ông Bùi Thọ Thính (xã Đông Sơn, tỉnh Thái Bình, nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) là người đầu tiên của địa phương xây dựng mô hình nuôi cá rô đồng thương phẩm trên diện tích đất chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả. Để có được những ao nuôi như hiện nay, gia đình ông đã mất khoảng 10 năm cải tạo đất, hoàn thiện hệ thống ao và tích lũy kinh nghiệm. Đến nay, gia đình ông sở hữu 5 ao nuôi cá rô đồng kết hợp nuôi ếch, chạch thương phẩm với tổng diện tích gần 12.000 m2, sản lượng mỗi năm hơn 82 tấn.

Không dừng ở quy mô này, năm 2025, ông Thính tiếp tục chung vốn, đầu tư thêm 2 hồ tại xã Đông Quan với tổng diện tích 3,5 ha để nuôi cá rô phi, dự kiến sản lượng hơn 100 tấn. Mở rộng diện tích cũng đồng nghĩa với nhu cầu vốn lớn hơn để cải tạo ao đầm, mua con giống, thức ăn và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất. Trong lúc loay hoay tìm vốn, năm 2025, ông Thính được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hưng cho vay 200 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế.

Ông Bùi Thọ Thính cho biết, nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn tự có, gia đình khó có thể cùng lúc cải tạo ao, đầu tư con giống và mở rộng diện tích. Nguồn vốn vay chính sách với lãi suất phù hợp giúp gia đình giảm áp lực về vốn, có điều kiện duy trì sản xuất, tạo thêm thu nhập và tiếp tục đầu tư cho những vụ nuôi tiếp theo.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay giải quyết việc làm, đến nay, gần 15.000 người dân tại Hưng Yên được tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Không chỉ gia đình ông Thính, nguồn vốn tín dụng chính sách đang được nhiều hộ dân trên địa bàn tiếp cận thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Ông Mai Văn Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Hưng cho biết, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 10 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 180 hội viên tiếp cận vốn vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hưng, đến ngày 30/9/2026, đơn vị đang triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt trên 780 tỷ đồng. Trong số đó, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 186,5 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 288,6 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt 253 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên đạt 27 tỷ đồng. Thông qua các chương trình tín dụng, nguồn vốn chính sách đã góp phần hỗ trợ 21 hộ thoát nghèo, cận nghèo; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 481 lao động.

Ông Nguyễn Công Hòa, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Hưng cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cho vay chương trình hỗ trợ và tạo việc làm, qua đó giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo sinh kế và thoát nghèo bền vững theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Cùng với tăng khả năng tiếp cận vốn, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, từ bình xét cho vay đúng đối tượng đến kiểm tra việc sử dụng vốn. Việc sử dụng vốn đúng mục đích không chỉ giúp hộ vay nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn bảo đảm khả năng trả nợ, quay vòng nguồn vốn để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng khác.

Đưa nguồn vốn đến đúng địa chỉ

Thông qua Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Lâm (xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên), năm 2025, chị Nguyễn Thị Hiền được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Hải, phục vụ phát triển kinh tế. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Không chỉ tại xã Đông Hưng, nguồn vốn chính sách đã và đang trở thành “điểm tựa” để nhiều hộ dân ở khu vực ven biển tỉnh Hưng Yên phát triển sản xuất, trong đó có mô hình nuôi tôm của chị Nguyễn Thị Hiền, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Lâm, xã Đồng Châu.

Gia đình chị Hiền có đầm tôm với kinh nghiệm nhiều năm. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư, mô hình sản xuất chưa phát huy được hiệu quả, trong khi chồng thường xuyên đau ốm, chị Hiền phải chăm lo 4 người con đang trong độ tuổi ăn học. Gánh nặng chi phí sinh hoạt khiến việc đầu tư sản xuất của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tháng 5/2025, thông qua Chi hội Phụ nữ, chị Hiền được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Hải với số tiền 100 triệu đồng, thời hạn vay 5 năm. Có vốn, chị tập trung cải tạo ao nuôi, đầu tư con giống và thức ăn, đồng thời tận dụng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm để tổ chức sản xuất. Ngay trong vụ thu hoạch năm 2025, gia đình chị thu được khoảng 1 tấn tôm thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 50 triệu đồng.

Từ khoản lợi nhuận có được, gia đình chị dành một phần để trả nợ ngân hàng, một phần tiếp tục tái đầu tư sản xuất và trang trải sinh hoạt. Đây cũng là hiệu quả của tín dụng chính sách đang được triển khai tại Hưng Yên khi nguồn vốn ngày càng được tập trung vào các chương trình gắn với tạo việc làm, phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Chị Hiền chia sẻ, việc tiếp cận nguồn vốn tại địa phương khá thuận lợi khi các thủ tục vay vốn được hướng dẫn trực tiếp thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Dù mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp vận hành theo mô hình 2 cấp từ 1/7/2025 song hoạt động tại Tổ tiết kiệm, vay vốn tại địa phương vẫn được duy trì ổn định, hiệu quả. Các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất, đồng thời thông tin kịp thời về các chương trình, chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc duy trì các điểm giao dịch ngay tại cơ sở cũng giúp chị và các hộ vay không phải đi xa, thuận tiện trong thực hiện các thủ tục, giao dịch và trả nợ, nhất là với những hộ ở khu vực nông thôn, ven biển.

Từ nguồn vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn vốn mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên, đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 11.701 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 3.938 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt 2.737 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt khoảng 17.800 tỷ đồng; tập trung nguồn lực vào các chương trình mang tính chiến lược và an sinh bền vững như cho vay nhà ở xã hội, giải quyết việc làm và hỗ trợ người dân thoát nghèo.

Bà Chu Thị Bích Lan, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên cho biết, với mục tiêu không còn hộ nghèo, năm 2026 tỉnh Hưng Yên tăng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên với gần 1.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Sau khi được UBND bổ sung nguồn vốn, đơn vị đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa nguồn vốn đến đúng địa chỉ. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hưng Yên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, tổ chức rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó triển khai giải ngân đúng và trúng đối tượng. Cùng với đó, hệ thống 381 điểm giao dịch trên địa bàn tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn.

Hiệu quả từ những mô hình sản xuất được hình thành, duy trì và mở rộng nhờ nguồn vốn ưu đãi cho thấy tín dụng chính sách đang phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế nông thôn. Khi nguồn vốn được đưa đến đúng người, đúng nhu cầu và được sử dụng hiệu quả, mỗi khoản vay không chỉ tạo thêm một cơ hội sinh kế mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để người dân chủ động vươn lên, nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.