Gỡ khó về nước sinh hoạt cho người dân

Công trình hồ treo thôn Sủng Lảng được duy tu, nâng cấp phục vụ nhân dân.

Khát nước mùa khô

Sủng Lảng là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của xã Thắng Mố. Thôn có 173 hộ với hơn 1.050 nhân khẩu, 90% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%.

Địa hình núi đá tai mèo hiểm trở, nguồn nước tự nhiên khan hiếm khiến tình trạng thiếu nước ở Sủng Lảng diễn ra thường xuyên. Khi khô hạn kéo dài, nhiều hộ phải đi xa hàng cây số, gùi từng can nước về dùng hằng ngày. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn khiến cuộc sống của người dân thêm vất vả.

Gia đình ông Tẩn Phù Chính, thôn Sủng Lảng, có 3 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của thôn. Nhiều năm liền, gia đình ông chật vật vì thiếu nước. Ông Chính kể: Mỗi khi vào mùa khô, cả nhà phải tiết kiệm từng gáo nước. Có thời điểm, ông phải đi từ sáng sớm, lấy nước ở khe đá mang về để dùng cho cả ngày. Những đợt hạn kéo dài càng khiến cuộc sống thêm khó khăn.

Cuối năm 2024, gia đình ông được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt từ nguồn vốn Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025), (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Từ đó đến nay, gia đình chủ động tích trữ nước mưa và nước dẫn về để dùng hằng ngày.

“Có téc chứa nước rồi, gia đình đỡ vất vả hơn nhiều. Mùa mưa tích nước để dùng dần nên mùa khô cũng không còn thiếu nước như trước. Téc nước của gia đình dùng đến nay vẫn rất tốt”, ông Chính nói.

Cùng được hỗ trợ téc nước từ cuối năm 2024, anh Hầu Mí Chơ cho biết trước đây gia đình không có nơi chứa nước nên mùa khô thường xuyên thiếu. “Từ khi được Nhà nước hỗ trợ téc chứa nước theo nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, gia đình đã chủ động hơn trong việc dự trữ nước phục vụ nhu cầu hằng ngày, không còn phải đi lấy nước thường xuyên như trước”, anh Chơ chia sẻ.

Người dân xã Thắng Mố được hỗ trợ téc nước.

Hỗ trợ sát nhu cầu thực tế

Những năm qua, nhiều hộ dân ở thôn Sủng Lảng sau khi được hỗ trợ téc chứa nước đã từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Bí thư Chi bộ thôn Sủng Lảng Chẩn Thị Mẩy cho biết: Do địa hình đặc thù, thiếu nước luôn là khó khăn lớn của người dân trong thôn. Trước đây, nhiều hộ chỉ có bể nhỏ hoặc thùng chứa tạm nên lượng nước tích trữ rất hạn chế. Nhờ nguồn lực từ Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719, nhiều hộ đã được hỗ trợ téc chứa nước, tích trữ được nhiều nước hơn và bảo đảm nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh việc hỗ trợ téc nước đến từng hộ, xã Thắng Mố còn dùng nguồn vốn của chương trình để duy tu hồ treo thôn Sủng Lảng. Công trình được triển khai từ tháng 7, với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, hồ treo phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân của thôn và các thôn lân cận.

Cán bộ thôn Cháng Pùng trao đổi người dân về hiệu quả sử dụng téc chứa nước sinh hoạt được hỗ trợ.

Theo Bí thư Chi bộ Chẩn Thị Mẩy, việc hỗ trợ đúng nhu cầu thiết thực đã tạo được sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, xã Thắng Mố được phân bổ 139,2 triệu đồng từ Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719 để hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ thiếu nước. Đến nay, địa phương đã giải ngân trên 139,1 triệu đồng, đạt 99,95% kế hoạch. Với nguồn hỗ trợ này, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã đã được cấp téc chứa nước, góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống hằng ngày.

Theo lãnh đạo xã Thắng Mố, thời gian tới, xã tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Xã sẽ rà soát, ưu tiên hỗ trợ téc chứa nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở những thôn khó khăn về nguồn nước. Đồng thời, xã tăng cường kiểm tra, duy tu các công trình nước sinh hoạt bảo đảm công trình vận hành ổn định, phát huy hiệu quả lâu dài.

Nguồn nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào xã Thắng Mố.

Cùng với đầu tư, chính quyền xã phối hợp với các thôn tuyên truyền để người dân có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, giữ gìn téc chứa nước, bảo vệ nguồn nước và công trình dùng chung. Xã cũng sẽ kiến nghị cấp trên tiếp tục bố trí nguồn lực để mở rộng hỗ trợ, từng bước để người dân vùng núi đá có nước sạch dùng quanh năm.

Ở vùng núi đá, nước sinh hoạt là điều kiện đầu tiên để người dân ổn định cuộc sống. Từ những chiếc téc chứa nước đến công trình hồ treo, nguồn lực của chương trình đã đến đúng chỗ người dân cần, giúp các hộ dân bớt lo thiếu nước mỗi mùa khô.