Gỡ khó vận chuyển máy móc, thiết bị cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, nhất là trong lĩnh vực năng lượng và khai thác khoáng sản, gặp khó khăn khi vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ dự án. Một số trường hợp phải đi qua cửa khẩu quốc tế, khiến quãng đường vận chuyển kéo dài, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Chinhphu.vn.

Để xử lý vấn đề, Bộ Công Thương cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, đề xuất cơ chế cho phép vận chuyển hàng hóa phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào qua những cửa khẩu, lối mở đáp ứng điều kiện về hạ tầng, quản lý, kiểm tra, giám sát và phù hợp với các quy định, thỏa thuận giữa Việt Nam và Lào. Dự thảo được xây dựng theo hướng áp dụng chung với các trường hợp đủ tiêu chí, điều kiện cụ thể. Hàng hóa thuộc phạm vi áp dụng phải phục vụ trực tiếp các dự án đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào.

Đại diện các địa phương cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đại diện các bộ, ngành cơ bản thống nhất với chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết của Chính phủ.

Các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, phạm vi áp dụng, danh mục, khối lượng hàng hóa và trách nhiệm của cơ quan quản lý. Việc triển khai cũng cần bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn buôn lậu và gian lận thương mại, phù hợp với các quy định, thỏa thuận giữa hai nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu cơ chế mới phải xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng, tập trung các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và quy định cụ thể danh mục, khối lượng hàng hóa được vận chuyển, tránh bị lợi dụng. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và phối hợp với Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, báo cáo Thủ tướng xem xét, thực hiện thủ tục ban hành theo quy định.