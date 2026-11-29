Trong sản xuất nông nghiệp, có những công đoạn tưởng chừng đã quen thuộc qua nhiều mùa vụ nhưng vẫn tiêu tốn không ít thời gian, công sức và chi phí. Với người trồng thuốc lá, từ gieo ươm, chăm sóc đến thu hoạch, cuốn lá và sấy khô, mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Trong đó, sấy thuốc lá là công đoạn cần nhiều nhiên liệu, công lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất.

Ông Đào Đức Dũng, Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Trần Minh, xã Thông Nông cho biết: Xuất phát từ thực tế sản xuất, tôi tập trung nghiên cứu những công đoạn tiêu tốn nhiều công sức, thời gian và nhiên liệu để tìm cách cải tiến cho phù hợp. Năm 2020 - 2021, tôi nghiên cứu giải pháp thay thế lò sấy thuốc lá xây bằng gạch, xi măng bằng lò sấy lắp ghép sử dụng tôn xốp. Đến năm 2024 - 2025, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương pháp đưa lá thuốc lá tươi vào lò sấy, hướng tới giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả lao động.

Sáng kiến hướng đến một yêu cầu thiết thực: làm thế nào để giảm công lao động, rút ngắn thời gian thao tác mà vẫn phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân. Giải pháp cải tiến thao tác đưa lá thuốc lá vào lò sấy có chi phí đầu tư thấp, nguyên liệu phong phú, dễ vận hành và có thể rút ngắn khoảng 60% thời gian thao tác trên cùng đơn vị sản phẩm.

Nếu ở lĩnh vực nông nghiệp, sáng kiến hướng đến giảm công lao động và chi phí mùa vụ, thì trong công nghiệp, đổi mới kỹ thuật còn góp phần thay đổi cách tổ chức sản xuất. Tại Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất gạch xây đất sét nung là một ví dụ. Trước đây, việc bốc xếp gạch lên khay gỗ, đưa gạch sau khi phơi sấy tự nhiên lên xe goòng chủ yếu do người lao động thực hiện thủ công. Công việc này đòi hỏi nhiều nhân lực, năng suất không cao, chi phí lớn; trong quá trình vận chuyển, gạch còn có thể bị xô lệch, đổ vỡ. Những bất cập ấy đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách làm, vừa giảm sức lao động, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.

Để khắc phục, doanh nghiệp đầu tư rô-bốt xếp gạch mộc lên xe goòng, đồng thời ứng dụng công nghệ lò nung sấy tuynel trần phẳng. Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng Vũ Bảo Lân cho rằng: Việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới xuất phát từ yêu cầu thực tế của quá trình sản xuất. Trước đây, một số công đoạn như bốc xếp, vận chuyển gạch phụ thuộc nhiều vào sức lao động thủ công, vừa tốn nhân lực, vừa ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc đầu tư rô-bốt xếp gạch và ứng dụng công nghệ lò nung sấy tuynel trần phẳng góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế bụi, khói và tiết kiệm khoảng 7% nhiên liệu so với công nghệ cũ. Qua đó, doanh nghiệp từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển ổn định, bền vững hơn.

Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Không chỉ trong sản xuất, nhiều sáng kiến kỹ thuật còn mang lại hiệu quả thiết thực trong bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ở lĩnh vực vật liệu, năng lượng, các giải pháp khai thác cát mỏ, tận dụng xỉ hạt lò cao sản xuất gạch, cải tiến sử dụng nhiên liệu góp phần tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trong lĩnh vực y tế, giải pháp phối hợp các phương pháp xử trí thai dị dạng từ 13 - 27 tuần của nhóm tác giả Tiến sĩ, bác sĩ Lý Thị Bạch Như và bác sĩ Vi Thị Biến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thời gian nằm viện và hạn chế biến chứng. Cùng với đó, kỹ thuật thay khớp háng bán phần và toàn phần được triển khai tại Bệnh viện giúp người bệnh giảm chi phí chuyển tuyến, phục hồi vận động sớm, hạn chế biến chứng do nằm lâu.

Trong lĩnh vực giáo dục, giải pháp dạy tiếng Anh theo định hướng STEAM góp phần cải thiện kỹ năng nói, tạo hứng thú học tập cho học sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt, phương pháp dạy tiếng Tày theo dự án của tác giả Đỗ Thị Diễn, Trường Cao đẳng Cao Bằng, giúp người học nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời góp phần bảo tồn tiếng nói, văn hóa dân tộc và mở hướng phát triển các câu lạc bộ hát Then, đàn tính gắn với du lịch… Những cải tiến này không xuất phát từ yêu cầu đổi mới công nghệ một cách chung chung, mà gắn với chính công việc thực tiễn hằng ngày của cơ quan, đơn vị và người lao động.

Từ những lĩnh vực khác nhau, các sáng kiến cho thấy giá trị của khoa học kỹ thuật được khẳng định khi giải quyết những vấn đề thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh là một trong những kênh phát hiện, khuyến khích và tôn vinh các giải pháp như vậy.

Đến hết năm 2025, qua 9 lần tổ chức, hội thi có 421 giải pháp dự thi, trong đó 269 giải pháp đạt giải. Có 19 giải pháp được lựa chọn tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 5 giải pháp đạt giải, gồm 1 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đặng Trọng Sơn, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh không chỉ là nơi phát hiện, tôn vinh những ý tưởng mới mà còn góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Qua 9 lần tổ chức, nhiều giải pháp thuộc các lĩnh vực khác nhau được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở. Thời gian tới cần tiếp tục khuyến khích các ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế, tăng cường kết nối, hỗ trợ để những sáng kiến có giá trị được ứng dụng rộng rãi, phát huy hiệu quả lâu dài.