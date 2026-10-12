Gỡ khó trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp​

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, một số địa phương cấp xã chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp từ tỉnh và cấp huyện trước đây. Tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn đặc thù (có kiến thức chuyên ngành và nắm vững các quy định pháp luật), nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn thiếu nhân sự tại trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã. Hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và điều kiện làm việc ở một số xã, phường chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ trong khi nguồn nhân lực và điều kiện bảo đảm chưa đồng bộ đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực thực thi công vụ tại cơ sở.

Một vấn đề khác được UBND tỉnh Quảng Trị chỉ ra là nhiều địa phương cấp xã còn lúng túng trong việc xử lý các trụ sở dôi dư sau khi được giao quản lý. Điều này đòi hỏi việc rà soát, sắp xếp, quản lý và sử dụng tài sản công phải được thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, trách nhiệm và năng lực điều hành của các cấp, ngành trên một số mặt còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, lĩnh vực có lúc chưa kịp thời, mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó có những vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch và cải cách hành chính.

Để khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tại những địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục rà soát, điều động công chức cấp xã từ nơi thừa sang nơi thiếu; thực hiện tuyển dụng công chức theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế năm 2027, hoàn thiện việc bố trí công chức theo vị trí việc làm, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối nhân lực giữa các địa phương.

Cùng với kiện toàn đội ngũ, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục sản phẩm, công việc theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, định lượng và phản ánh thực chất hiệu quả công việc.

Đáng chú ý, Quảng Trị triển khai áp dụng Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quý III và quý IV năm 2026; xây dựng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp xã. Tỉnh cũng tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Song song với các giải pháp về tổ chức và nhân lực, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Tỉnh đang triển khai kế hoạch "100 ngày hành động" xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường, các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Trị đã tổ chức 24 lớp bồi dưỡng kỹ năng số cho 1.262 cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc trong môi trường số.

Việc tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn gắn trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, bố trí đủ nhân lực chuyên môn, hoàn thiện điều kiện làm việc và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ là những nhiệm vụ cần được tập trung giải quyết, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền cơ sở thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.