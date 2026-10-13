Gỡ khó trong giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 30/9/2026, tổng giá trị các nguồn vốn theo dõi tại 24 xã đạt hơn 658,5 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt hơn 227,2 tỷ đồng, bằng 34,5% kế hoạch.

Như vậy, từ nay đến hết năm 2026, các địa phương còn phải giải ngân hơn 431,3 tỷ đồng.

Khối lượng vốn còn lại được đánh giá là lớn, trong khi thời gian thực hiện không nhiều, đòi hỏi các xã phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn và cụ thể hóa tiến độ giải ngân đối với từng dự án, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân báo cáo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Pù Nhi báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các địa phương đã đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm giải ngân, như thủ tục đầu tư chưa hoàn tất, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, ảnh hưởng của mưa bão đến quá trình thi công, sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa chuyển cam kết giải ngân cuối năm thành kế hoạch cụ thể theo từng tháng, từng dự án và từng hồ sơ thanh toán, dẫn đến nguy cơ dồn khối lượng công việc vào những tháng cuối năm.

Một số địa phương chưa phát sinh giải ngân. Đặc biệt, nguồn vốn của tỉnh giao cho các xã làm chủ đầu tư mới đạt 9,79%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân và thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

Đồng thời, rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách theo dõi thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm.

Các địa phương phải đăng ký cụ thể số vốn giải ngân trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 theo từng dự án, gắn với khối lượng thực hiện và thời điểm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không cam kết chung chung hoặc chỉ đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 31/12/2026.

Đối với những nhà thầu chây ì, chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án, các xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành thành viên tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại các xã Nam Xuân, Thiết Ống, Văn Nho, Quý Lương, Thiên Phủ và Trung Thành; làm rõ nguyên nhân các nguồn vốn chưa giải ngân, xác định khoản thanh toán có thể thực hiện ngay trong tháng 10/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, tham mưu giải quyết các vướng mắc về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Sở Tài chính theo dõi tiến độ hằng tuần, đối chiếu cam kết với kết quả thực tế, kịp thời báo cáo những đơn vị chậm thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với các chỉ tiêu tăng trưởng, các xã cần bám sát kế hoạch của tỉnh, đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, phần còn thiếu và giải pháp bù đắp trong tháng 11, tháng 12/2026. Việc thu tiền sử dụng đất phải được theo dõi riêng với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn thu này, bảo đảm đánh giá đúng kết quả thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời hạn tỉnh giao đối với việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư.

Trong đó, đối với nhóm tài sản được chuyển đổi công năng thành khu công cộng, sân sinh hoạt cộng đồng, cần sớm đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đối với nhóm tài sản giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công khai thác cho thuê, các địa phương phải khẩn trương phê duyệt phương án, thực hiện niêm yết và các thủ tục cho thuê theo quy định.

Việc xử lý phải bảo đảm tài sản được sử dụng đúng công năng, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng tài sản đã được sắp xếp nhưng chậm đưa vào sử dụng, để trống hoặc gây lãng phí.