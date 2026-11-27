Thắng kiện vẫn… trắng tay

Hơn 2 năm sau khi thắng kiện, ông Trần Văn Ph. (phường An Phú, TPHCM) vẫn chưa nhận được 91 triệu đồng - tiền bồi thường do công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đến nay, vụ việc vẫn thuộc diện chưa có điều kiện thi hành án vì doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, còn nợ thuế và chưa xác minh được tài sản để thi hành án.

Không chỉ tiền bồi thường, nhiều khoản bảo hiểm thiết thân với NLĐ cũng chậm giải quyết dù NLĐ đã thắng kiện. Hai con sinh đôi đã 21 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Kiều L., trước đây là công nhân Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vinh Thông (phường Tây Thạnh, TPHCM), vẫn chưa nhận được tiền thai sản. Nghỉ việc từ cuối tháng 2-2025, chị cũng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp dù đã có 7 năm tham gia bảo hiểm. Chật vật nuôi 3 con nhỏ, chị từng hy vọng khi có phán quyết của tòa án, nhưng đến nay doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán.

Cùng cảnh ngộ, sau 11 năm gắn bó với công ty, chị Nguyễn Thị Thúy O. (ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) mới phát hiện doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 2 năm. Đến nay, dù con đã gần 3 tuổi và bản thân đã thắng kiện, chị vẫn chưa nhận được tiền thai sản.

Khi quyền lợi chưa được bảo đảm dù đã thắng kiện, những công nhân này tiếp tục tìm đến Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NLĐ Công đoàn TPHCM nhờ hỗ trợ đại diện NLĐ yêu cầu thi hành án.

Liên quan đến 141 bản án, quyết định tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vinh Thông, đến nay Phòng Thi hành án dân sự (THADS) Khu vực 9 đã thi hành xong 130 quyết định về trả lương, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 136 quyết định về nghĩa vụ đóng bảo hiểm, với số tiền hơn 558 triệu đồng, vẫn đang được tổ chức thi hành. Việc thu hồi tiền gặp khó khăn do quyền thuê đất, nhà xưởng và một số tài sản của doanh nghiệp đang được thế chấp tại ngân hàng, trong khi số dư các tài khoản của công ty rất hạn chế.

Hai chị Nguyễn Thị Kiều L., Nguyễn Thị Thúy O. tìm đến tổ chức công đoàn nhờ hỗ trợ bảo vệ quyền lợi. Ảnh: Ý LINH

Theo THADS TPHCM, những vướng mắc này cũng là khó khăn chung trong công tác thi hành án lao động trên địa bàn. TPHCM hiện tập trung khoảng 34,5% số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước, chiếm khoảng 20% số việc và 40% số tiền THADS toàn quốc.

Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-9-2026, THADS TPHCM phải giải quyết 6.617 việc thi hành án lao động, với tổng số tiền hơn 461,6 tỷ đồng. Trong số có điều kiện thi hành, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 63,25%, song về tiền chỉ đạt 36,4%, tương ứng hơn 70,3 tỷ đồng.

Không để quyền lợi NLĐ nằm trên giấy

Theo ông Lại Anh Thắng, Phó trưởng THADS TPHCM, một trong những rào cản lớn nhất của thi hành án lao động là tình trạng doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ. Có doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng nhưng khi kê biên, tài sản chỉ còn vài bộ bàn ghế cũ. Sau khi thua kiện, một số chủ doanh nghiệp cho ngừng hoạt động doanh nghiệp, chuyển tiền sang tài khoản cá nhân, lập doanh nghiệp mới để tẩu tán tài sản, thậm chí bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký.

Để ngăn chặn tình trạng NLĐ thắng kiện nhưng quyền lợi không được bảo đảm do doanh nghiệp không còn tài sản thi hành án, bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, đề xuất sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự theo hướng tạo điều kiện phong tỏa tài sản, tài khoản doanh nghiệp mà NLĐ không phải đặt tiền bảo đảm.

Theo bà Hương, do thiếu thông tin về tài sản doanh nghiệp và kiến thức pháp luật, nhiều NLĐ không yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đến khi thắng kiện thì tài sản của doanh nghiệp có thể đã bị tẩu tán.

Bên cạnh việc bảo toàn tài sản, những vướng mắc về nghĩa vụ bảo hiểm cũng cần được giải quyết ngay từ khâu xét xử. Ông Lại Anh Thắng cho biết, ngay cả khi tiền của doanh nghiệp được thu hồi, NLĐ vẫn có thể chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) do doanh nghiệp còn nợ các khoản ngoài phạm vi bản án. Vì vậy, ông kiến nghị có cơ chế chốt sổ BHXH khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo phán quyết của tòa án, hoàn thiện thứ tự ưu tiên xử lý các khoản nợ; đồng thời đưa cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhằm xác định đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp ngay từ giai đoạn xét xử.

Đối với khâu thi hành án, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Trọng tài thương mại TPHCM, đề xuất giải quyết chế độ BHXH tương ứng với số tiền thực tế thu hồi được; tăng cường giám sát, cưỡng chế và xử lý nghiêm doanh nghiệp cố tình không thực hiện nghĩa vụ nhận NLĐ trở lại làm việc. Theo ông, việc quy đổi nghĩa vụ này thành khoản bồi thường 6-12 tháng lương có thể làm giảm tính răn đe, tạo tiền lệ doanh nghiệp dùng tiền để sa thải NLĐ trái pháp luật.

Không chỉ xử lý khi tranh chấp đã xảy ra, việc giám sát và ngăn chặn vi phạm từ sớm cũng là giải pháp quan trọng. BHXH TPHCM thông tin, hàng tháng, cơ quan này nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm vào ngày 25, cảnh báo các đơn vị đóng thiếu hoặc chênh lệch số lao động vào ngày 10 của tháng tiếp theo, đồng thời công khai danh sách đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên.

Cơ chế khởi kiện theo Nghị quyết 205/2025/QH15 đang mở thêm hướng xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài. Đến đầu tháng 11-2026, BHXH TPHCM đã chuyển hồ sơ 152 doanh nghiệp nợ hơn 325 tỷ đồng sang Viện Kiểm sát nhân dân. Mới đây, TAND Khu vực 8 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện đối với 4 doanh nghiệp, buộc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm hơn 10,4 tỷ đồng.