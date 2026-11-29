Khó trong tạo nguồn phát triển đảng viên

Với đặc thù địa bàn rộng, giao thông khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng ở các xã biên giới còn bất cập. Nhiều chi bộ rơi vào tình trạng “già hóa” đảng viên, trong khi lực lượng trẻ kế cận mỏng. Bí thư Chi bộ xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long Mông Tuyến Đồng cho biết: Việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng gặp khó khăn do thiếu nguồn, một số thanh niên có trình độ đều đi học nghề, cao đẳng, đại học, đi làm xa. Từ năm 2022 đến nay, chi bộ mới kết nạp được 6 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 40 người.

Tại một số chi bộ thôn, xóm biên giới, đảng viên cao tuổi tham gia sinh hoạt chiếm đa số, tỷ lệ đảng viên trẻ chiếm số ít, dẫn đến tình trạng “già hóa” đảng viên. Chi bộ thôn Thành Công, xã Đức Long có 53 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên từ 50 tuổi trở lên, chiếm 49,1%. Bí thư Chi bộ thôn Thành Công Đinh Văn Dưỡng cho biết: Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng là nguồn phát triển Đảng, nhưng thường dành phần lớn thời gian cho lao động sản xuất, đi học, đi làm xa nhà nên việc tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết, bồi dưỡng nhận thức về Đảng gián đoạn. Nhiều thanh niên chưa xác định được hướng phấn đấu, chưa thấy rõ mục tiêu, động cơ vào Đảng khiến việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp khó khăn.

Ở các thôn, xóm biên giới, phát triển đảng viên gặp khó cả về số lượng và chất lượng. Nguồn chủ yếu là thanh niên, nhưng người có trình độ phần lớn đi học, đi làm xa; người ở nhà bận mưu sinh, ít tham gia phong trào, đoàn thể nên khó bồi dưỡng thành quần chúng ưu tú. Trong khi đó, đảng viên nơi “phên giậu” của Tổ quốc không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải gương mẫu, có uy tín và sẵn sàng bám bản, bám thôn, cùng đồng bào giữ đất, giữ làng.

Một số cấp ủy, đoàn thể chưa quán triệt sâu chủ trương về phát triển Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy chí hướng phấn đấu vào Đảng chưa sát sao. Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải linh hoạt, chủ động tìm giải pháp phù hợp, để mỗi thôn, xóm biên giới có thêm những đảng viên trẻ, gắn bó với quê hương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Long trao đổi với Chi bộ xóm Kỳ Lạc về công tác tạo nguồn kết nạp Đảng.

Gỡ “điểm nghẽn” phát triển Đảng ở vùng biên

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng yếu, đảng bộ các xã biên giới triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, tháo gỡ “nút thắt” trong công tác phát triển Đảng.

Xã Quang Long có 23 chi bộ, trong đó có 2 chi bộ xóm biên giới. Bí thư Đảng ủy xã Quang Long Mã Văn Tiến cho biết: Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, công an viên; rà soát, thống kê những chi bộ gặp khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, giữ vững nguyên tắc của Đảng trong kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đảng viên đúng quy trình. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ giới thiệu 28 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp 21 đảng viên mới. Hiện Đảng bộ xã có 681 đảng viên.

Với phương châm “Đảng mạnh từ cơ sở”, Đảng bộ xã Tổng Cọt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tổng Cọt Nông Thị Hằng, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách xóm, dự sinh hoạt với chi bộ, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc xem xét đề nghị kết nạp bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã kết nạp 14 đảng viên mới, đạt 70% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 747 đồng chí.

Ở cơ sở, các chi bộ xóm biên giới xác định phương châm “nói đi đôi với làm” là giải pháp then chốt để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Bí thư Chi bộ xóm Coỏng Hoài, xã Quang Long Nông Thị Chanh cho biết: Hằng tháng, Chi bộ họp đánh giá việc phấn đấu của các đối tượng để xem xét, giới thiệu kết nạp; những quần chúng chưa đạt tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ. Từ năm 2025 đến nay, Chi bộ kết nạp 5 đảng viên mới, giới thiệu 5 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Năm 2025, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với quyết tâm chính trị, cách làm phù hợp và sự đồng thuận của nhân dân, việc giải quyết "bài toán" phát triển đảng viên sẽ từng bước được tháo gỡ, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội , giữ vững quốc phòng - an ninh tại các xã biên giới.