Gỡ khó, tăng tốc các dự án nhà ở xã hội tại Lào Cai

Trên công trường Dự án Nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm chủ đầu tư tại phường Âu Lâu, từng hạng mục đang khẩn trương hoàn thiện, trong đó 4 tòa nhà đã được xác nhận đủ điều kiện bán.

Dự án có diện tích hơn 2,4 ha, quy mô 660 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 642 tỷ đồng. Sau một năm triển khai, tiến độ dự án đang được đẩy nhanh để sớm bàn giao cho người mua.

Tòa nhà CT5 và CT6 đang được Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Tây Bắc gấp rút thực hiện các hạng mục để hoàn thành bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay.

Phía sau những công trình đang dần thành hình là không ít áp lực đối với các nhà thầu. Giá vật tư xây dựng biến động, nguồn nhân công trực tiếp khan hiếm, chi phí nhân công tăng cao trong khi đơn giá đã ký kết với chủ đầu tư không dễ điều chỉnh. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ thi công.

Nhà thầu thực hiện tăng ca, ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, đồng thời tìm kiếm nhiều nguồn cung vật tư bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu thi công, phấn đấu đến ngày 30/11 bàn giao dự án cho chủ đầu tư. Ông Lê Xuân Minh - Chỉ huy trưởng, Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Faas (đơn vị thi công dự án)

Không chỉ nhà thầu tăng tốc, chủ đầu tư cũng nỗ lực giải bài toán về dòng tiền và nguồn lực để công trường không bị gián đoạn. Theo ông Trần Quốc Cường - Trưởng phòng Dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Tây Bắc, dù quá trình triển khai gặp khó khăn về nguyên vật liệu và nhân công, nhưng đảm bảo tiến độ dự án luôn được doanh nghiệp xác định là nhiệm vụ ưu tiên.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công nỗ lực khắc phục khó khăn về nguyên vật liệu, nhân công lao động để hoàn thành đúng tiến độ Dự án nhà ở xã hội tại phường Âu Lâu theo kế hoạch tỉnh giao.

“Chủ đầu tư tập trung huy động các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm khả năng thanh khoản cho nhà thầu, qua đó duy trì hoạt động thi công trên công trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và bàn giao 115 căn hộ cho khách hàng ngay trong năm nay” ông Cường nói.

Tại phường Yên Bái, Dự án Nhà ở xã hội Yên Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai làm chủ đầu tư cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô hơn 2,2 ha, gồm 5 tòa nhà với 806 căn hộ. Với khối lượng công việc lớn, chủ đầu tư xác định tiến độ phải được tính toán ngay từ tổ chức thi công, thay vì chờ đến khi phát sinh khó khăn mới xử lý.

Các kế hoạch thi công được xây dựng chi tiết; nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính được tập trung cho công trường. Tại những hạng mục phù hợp, nhà thầu tổ chức thi công theo hướng “3 ca, 4 kíp”; đồng thời ứng dụng các giải pháp thi công tiên tiến nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn kiểm soát chất lượng và an toàn.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Yên Bái do Công ty Cổ phần đầu tư Hacom Lào Cai làm chủ đầu tư đang tăng tốc thực hiện để hoàn thành 341 căn hộ trong năm nay.

Theo ông Phạm Mạnh Tiến -Tư vấn giám sát trưởng, Công ty Cổ phần Quản lý dự án và Đầu tư CPMI, công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ ở từng công đoạn, từ vật tư đầu vào đến quá trình thi công nên dự án vẫn đảm bảo được tiến độ đề ra.

Với cách làm này, Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai phấn đấu hoàn thành 2 tòa nhà A1, B1 với tổng số 341 căn hộ trong năm 2026. Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp không chỉ tập trung nguồn lực trên công trường mà còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu và các thủ tục liên quan.

Ông Đào Ngọc Vương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Lào Cai chia sẻ: "Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được doanh nghiệp chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng để từng bước tháo gỡ. Sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, nhất là trong thẩm định, cấp phép xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu từng hạng mục đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì tiến độ".

Hiện, Lào Cai đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội tại các phường Sa Pa, Cam Đường, Lào Cai, Âu Lâu và Yên Bái, với tổng quy mô 3.736 căn hộ. Trong số này, mục tiêu hoàn thành 820 căn trong năm 2026 là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vừa đáp ứng chỉ tiêu được giao, vừa giải quyết một phần nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân, người lao động, nhất là nhóm có thu nhập thấp.

Thực tế triển khai cho thấy, mỗi dự án có những khó khăn riêng. Có dự án cần tháo gỡ về mặt bằng; có dự án vướng ở thủ tục đầu tư, xây dựng; có dự án chịu áp lực về nguồn cung vật liệu, nhân công và dòng tiền. Nếu từng khó khăn được xử lý riêng lẻ, tiến độ sẽ khó được cải thiện đồng bộ.

Hacom Lào Cai thực hiện ứng dụng công nghệ cốp pha Gangform, Aluform kết hợp giải pháp tường bê tông toàn khối, giúp rút ngắn thời gian thi công tại dự án nhà ở xã hội Yên Ninh.

Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nhóm vấn đề để có hướng xử lý cụ thể. Cùng với tháo gỡ về mặt bằng, tỉnh đẩy nhanh việc thẩm định, giải quyết các thủ tục đầu tư; đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Ông Nông Văn Quyền - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết “Những vấn đề liên quan đến đề xuất của nhà đầu tư được sở và phòng chuyên môn kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn để không bị vướng mắc, giải quyết sớm nhất có thể. Đồng thời, đơn vị động viên chủ đầu tư chủ động khắc phục khó khăn về vật tư, nhân công để bảo đảm tiến độ tỉnh giao”.

Cách làm này cho thấy vai trò của cơ quan quản lý đang chuyển từ xử lý thủ tục đơn thuần sang đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phấn đấu hoàn thành 820 căn hộ trong năm nay.

Mục tiêu hoàn thành 820 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 vì thế không chỉ là một chỉ tiêu về số lượng. Đó còn là thước đo hiệu quả của chính sách an sinh, năng lực tổ chức thực hiện và sự đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Đích đến cuối cùng không phải là những tòa nhà hoàn thành trên giấy, mà là những căn hộ thực sự được bàn giao, những gia đình có chỗ ở ổn định và người lao động có thêm điểm tựa để an cư, làm việc và gắn bó lâu dài với Lào Cai.