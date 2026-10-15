Gỡ khó, phấn đấu hoàn thành Dự án Thủy điện Trị An mở rộng trong năm 2027

Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Huy Cường cùng đoàn công tác của Tập đoàn kiểm tra thực tế công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và làm việc với các đơn vị trực tiếp thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình trong năm 2027.

Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường phát biểu kết luận chương trình làm việc. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thành viên HĐTV EVN Đặng Huy Cường ghi nhận những chuyển biến tích cực khi mặt bằng thi công cơ bản được bàn giao sau thời gian dài đình trệ, hình hài các hạng mục công trình cũng dần rõ nét.

Lãnh đạo EVN nhấn mạnh áp lực tiến độ của dự án rất lớn khi chỉ còn hơn một năm để đạt mục tiêu phát điện và hoàn thành toàn bộ công trình. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung cao độ, chủ động phối hợp và xử lý dứt điểm những vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thành viên HĐTV Đặng Huy Cường yêu cầu tư vấn thiết kế tăng cường kỹ sư trực tiếp tại công trường, phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, nhà thầu và đơn vị cung cấp thiết bị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phát hành bản vẽ. Đối với Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3), ông Cường yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung cát, đá phục vụ thi công; tăng cường điều phối, đôn đốc nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện thực hiện đúng tiến độ giao hàng và cung cấp bản vẽ công nghệ, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng cam kết về huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca liên tục tại những hạng mục trọng điểm.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNPMB3 cần phối hợp với Công ty Thủy điện Trị An khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đăng ký hạ mực nước hồ Trị An, gửi Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO). Phương án cần được tính toán sao cho vừa đảm bảo kế hoạch tháo dỡ đê quây vào tháng 4/2027, vừa đáp ứng yêu cầu xả nước phục vụ đẩy mặn ở hạ lưu sông Đồng Nai và TP.HCM trong mùa khô năm 2027. Riêng công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân, EVNPMB3 cần chủ động hỗ trợ các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân phục vụ thi công.

Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVN Phạm Duy Khanh cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thời tiết không thuận lợi và nguồn cung vật liệu hạn chế, liên danh nhà thầu vẫn nỗ lực tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục chính của dự án. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu chung.

Đoàn công tác của EVN kiểm tra thi công hạng mục cửa nhận nước. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Hiện dự án đã hoàn thành đào hố móng các hạng mục cửa nhận nước, đường ống áp lực và nhà máy; hoàn thành bê tông bản đáy cửa nhận nước và khoan phụt chống thấm tại 2 block (khối) B, C, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để lắp đặt thiết bị. Công tác đổ bê tông hạng mục nhà máy cơ bản bám sát kế hoạch quý. Các hạng mục kênh xả, đường ống áp lực tiếp tục được đẩy mạnh thi công, từng bước tạo điều kiện triển khai đồng bộ các công việc tiếp theo.

Đối với gói thầu cung cấp thiết bị cơ khí thủy công, nhà thầu đã triển khai chế tạo, cung cấp thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm đồng bộ với tiến độ xây dựng. Đến nay, khối lượng chế tạo đường ống áp lực đạt 3.788,42 tấn; trong đó 2.296,83 tấn đã được nghiệm thu xuất xưởng. Trên cơ sở mặt bằng thi công và vật tư, thiết bị được bàn giao, nhà thầu đã triển khai lắp đặt 312 tấn đường ống áp lực; 0,2 tấn chi tiết đặt sẵn khe van, khe lưới tại cửa nhận nước và 0,8 tấn chi tiết đặt sẵn khe van tại hạ lưu nhà máy.

Giám đốc EVNPMB3 Phạm Thanh Hoài cho biết, Ban Quản lý dự án đang tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị tham gia dự án, đặc biệt là những vướng mắc về nguồn cung vật liệu đá và cát. Cùng với việc tăng cường nhân lực quản lý, điều hành trực tiếp tại công trường, EVNPMB3 cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần sớm giải quyết, đồng thời cam kết duy trì, bổ sung đầy đủ nhân lực, thiết bị cho công trường, đáp ứng yêu cầu thi công trong từng giai đoạn.