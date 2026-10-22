Gỡ khó ở ngôi trường lớn thứ hai Bắc Ninh sau sáp nhập

Quy mô lớn, yêu cầu quản lý cao

Trường Tiểu học Võ Cường thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia mức 2 là: Võ Cường số 1, Võ Cường số 2, Võ Cường số 3, Phong Khê và Đại Phúc. Hiện nay, ngoài điểm trường chính hơn 1.100 học sinh, nhà trường còn có 4 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ. Trong đó, lớn nhất là Phân hiệu số 4, trước đây là Trường Tiểu học Đại Phúc, gần 1.500 học sinh; nhỏ nhất là Phân hiệu số 1, trước đây là Trường Tiểu học Võ Cường số 1, gần 500 học sinh.

Điểm trường chính của Trường Tiểu học Võ Cường tại tổ dân phố Bồ Sơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường, mục tiêu sáp nhập là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mở rộng cơ hội học tập cho tất cả học sinh. Trước khi sáp nhập, phường đã tính đến những khó khăn trong bố trí giáo viên, sử dụng cơ sở vật chất và giải quyết chế độ, chính sách... Tuy nhiên, khi vận hành vẫn nảy sinh những bất cập mới cần tháo gỡ.

Bất cập điển hình là việc bố trí việc làm sau sáp nhập. Cô Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước sáp nhập thì đây là 5 trường riêng biệt có 5 Tổng phụ trách Đội và 5 kế toán. Khi sáp nhập, theo quy định thì mỗi vị trí chỉ còn một người, trong khi khối lượng công việc rất lớn, lại phân tán ở nhiều địa điểm.

Đối với công tác quản lý, Hiệu trưởng phải bao quát nhiều nhiệm vụ, từ chỉ đạo chuyên môn, quản lý đội ngũ đến tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm và quản lý bữa ăn trưa cho khoảng 2.800 học sinh của trường. Việc duy trì sinh hoạt chuyên môn gặp trở ngại khi số lượng cán bộ, giáo viên đông, không gian hội họp chưa đáp ứng yêu cầu hoặc các điểm trường cách xa nhau.

Rõ ràng, khi hình thành trường học quy mô lớn, phương thức quản trị cũng phải được điều chỉnh phù hợp. Nếu chỉ tinh gọn đầu mối mà không có hướng dẫn cụ thể về nhân sự, định mức công việc và cơ chế phối hợp thì áp lực sẽ dồn lên đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung.

Linh hoạt bố trí đội ngũ, phấn đấu giữ vững chất lượng

Trước yêu cầu đặt ra, nhà trường xác định, ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết và sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có là nhiệm vụ trọng tâm. Sau sáp nhập, nhà trường đã giảm được 6 cán bộ quản lý; Ban giám hiệu mới gồm hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng. Toàn trường hiện có 195 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho 122 lớp, nhà trường phải hợp đồng thêm 17 giáo viên, nâng tổng số cán bộ, giáo viên lên 212 người.

Việc sắp xếp nhân sự tại đây đang được triển khai trên tinh thần chia sẻ, đồng thuận vì mục tiêu chung. Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu số 4 cho hay, có đồng nghiệp thậm chí đang từ hiệu trưởng xuống làm giáo viên vẫn nỗ lực thích ứng, cùng nhà trường duy trì hoạt động ổn định. Trong phân công chuyên môn, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học cũng được nhà trường bố trí linh hoạt. Chẳng hạn, Tiếng Anh thừa giáo viên trong khi giáo viên thể dục lại thiếu. Trên cơ sở năng lực chuyên môn và điều kiện thực tế, trường động viên, bố trí giáo viên hỗ trợ, chia sẻ khối lượng giảng dạy, hạn chế tình trạng quá tải ở một số vị trí.

"Trước sáp nhập thì đây là 5 trường riêng biệt có 5 Tổng phụ trách Đội và 5 kế toán. Khi sáp nhập, theo quy định, mỗi vị trí chỉ còn một người, trong khi khối lượng công việc rất lớn, lại phân tán ở nhiều địa điểm" - Cô Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Cường.

Đối với công tác Đội, trước mắt, nhà trường vận động giáo viên kiêm nhiệm để bảo đảm hoạt động tại các địa điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi quy mô học sinh lớn, nhiều phân hiệu khiến nhiệm vụ tổ chức hoạt động Đội đòi hỏi thời gian, nhân lực và sự hiện diện thường xuyên tại cơ sở. Tương tự, công việc của kế toán sau hợp nhất tăng lên đáng kể. Nhà trường đã chủ động đề nghị những nhân viên từng đảm nhiệm việc này tiếp tục hỗ trợ trong phạm vi phù hợp, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thông suốt.

Song song với sắp xếp nhân sự, nhà trường duy trì nền nếp dạy học, quản lý học sinh, tổ chức bán trú và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch. Việc phân công cán bộ quản lý phụ trách từng địa điểm tạo điều kiện theo dõi tình hình, kịp thời chỉ đạo và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Công tác cập nhật dữ liệu về trường, lớp, học sinh, đội ngũ và cơ sở vật chất cũng được chú trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ quản lý với thực tế hoạt động.

Dù còn nhiều khó khăn, tập thể nhà trường vẫn đặt mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc thành phố trong năm học 2026 - 2027. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nhà trường đề nghị cấp có thẩm quyền, từ Trung ương đến thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc phân công, thực hiện chế độ làm việc, định mức tiết dạy và các chế độ liên quan đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại cơ sở có nhiều phân hiệu, điểm trường. Chỉ như vậy các trường học quy mô lớn như Trường Tiểu học Võ Cường mới nhanh chóng chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “quản trị hiện đại”, lấy chất lượng giáo dục và sự phát triển của người học làm trung tâm, đúng với mục tiêu tinh gọn bộ máy.