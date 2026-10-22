Gỡ khó nhân sự cho 'siêu trường' hàng trăm lớp sau sáp nhập

Nội dung này được nêu tại dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học. Điểm đáng chú ý của dự thảo là việc cụ thể hóa định mức vị trí việc làm và số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục đối với các trường có nhiều phân hiệu.

Về số lượng kế toán tại các cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo phân chia khung định mức cụ thể dựa trên quy mô thực tế.

Cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người. Mức tối đa 2 kế toán áp dụng cho cơ sở giáo dục có từ 5 đến 9 phân hiệu, hoặc cơ sở có từ 4 phân hiệu trở xuống nhưng thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú quy mô từ 40 lớp trở lên.

Riêng cơ sở giáo dục có từ 10 phân hiệu trở lên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bố trí tối đa 3 kế toán.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh: HB

Đối với các nhân sự hỗ trợ giáo dục khác, trường không có phân hiệu tiếp tục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành. Trường có phân hiệu thực hiện định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, nghĩa là các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường bố trí 1 người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có 1 người và trường chính có 1 người.

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí việc làm mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc học sinh như cấp dưỡng, quản lý học sinh ở trường phổ thông bán trú, nội trú và hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục mầm non.

Tại mỗi phân hiệu và trường chính, các vị trí bổ sung này đều được bố trí tối thiểu 1 người cho 1 vị trí việc làm, số lượng nhân sự cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định căn cứ theo nhu cầu và điều kiện thực tế.

Những đề xuất trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong bối cảnh sau khi cả nước thực hiện sắp xếp trường học, ghi nhận 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều phân hiệu và có trên 100 lớp học.

Điển hình như tại tỉnh Khánh Hòa, Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang) sau khi sáp nhập có 1 trường chính cùng 12 phân hiệu, quy mô lên tới 10.500 học sinh, 287 lớp và gần 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tại Hà Nội, Trường THCS Giảng Võ có quy mô 124 lớp với khoảng 5.600 học sinh; Trường THCS Hoàng Liệt có 121 lớp với hơn 6.100 học sinh và 220 cán bộ, giáo viên, nhân viên.