Gỡ khó nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội

Nhiều khách hàng phải rút hồ sơ mua nhà ở xã hội vì nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội không còn.Người mua nhà khó tiếp cận vốn

Với nhiều công nhân, người lao động có thu nhập trung bình và thấp, sở hữu một căn nhà là mục tiêu lớn. Giá một căn hộ từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng khiến khả năng tích lũy của phần lớn người lao động khó đáp ứng nếu không có sự hỗ trợ từ tín dụng.

Theo chương trình tín dụng chính sách, người đủ điều kiện có thể vay tới 80% giá trị căn hộ, thời hạn tối đa 25 năm, với lãi suất ưu đãi 5,4%/năm. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, thời điểm giải ngân cũng rất quan trọng bởi các khoản thanh toán thường gắn với tiến độ xây dựng, ký hợp đồng và bàn giao căn hộ. Nếu vốn vay không được bố trí kịp thời, kế hoạch tài chính của người mua có thể bị đảo lộn.

Anh Hoàng Anh Tuấn, phường Quyết Thắng, cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi có ý nghĩa lớn đối với người thu nhập chưa cao như tôi. Được tiếp cận vốn đúng thời điểm giúp người mua chủ động thanh toán, giảm áp lực tài chính lâu dài.

Thực tế tại Thái Nguyên, một số khách hàng dù đủ điều kiện mua nhà ở xã hội vẫn phải cân nhắc, thậm chí rút hồ sơ vì chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.

Anh Nguyễn Văn T., phường Bách Quang, sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký mua căn hộ tại Dự án Nhà ở xã hội phường Bách Quang, đã phải rút hồ sơ do Ngân hàng Chính sách xã hội không còn nguồn vốn vay ưu đãi tại thời điểm cần vốn. Khi không tiếp cận được tín dụng chính sách, người mua có thể phải chuyển sang vay thương mại, đồng nghĩa với chi phí vay và áp lực trả nợ cao hơn.

Nguồn vốn chưa theo kịp nhu cầu

Nguồn vốn ưu đãi cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội đang không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Khu nhà ở xã hội phường Bách Quang được triển khai trên diện tích hơn 56.800m², tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, gồm 443 căn nhà ở xã hội, trong đó có nhà liền kề thấp tầng và căn hộ chung cư 5 tầng.

Gần 100% số căn nhà đã được mở bán và ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, khoảng 10% khách hàng đã phải rút hồ sơ do không tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Mai Trung Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghệ cao - VITC, cho biết: Khả năng tiếp cận vốn của người mua ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thanh toán và dòng tiền của dự án. Phần lớn khách hàng phụ thuộc vào vốn vay nên khi nguồn tín dụng thiếu hụt, quá trình giao dịch có thể bị ảnh hưởng.

Tại Dự án Nhà ở xã hội Túc Duyên, dự kiến sắp được mở bán, chủ đầu tư cũng quan tâm đến khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi của khách hàng.

Ông Ngô Văn Như, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Homever tại Thái Nguyên, cho rằng, nguồn vốn vay được bố trí ổn định, đúng thời điểm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động triển khai dự án, đồng thời tạo thêm cơ hội mua nhà cho người dân.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 128 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội cho 264 khách hàng. Toàn tỉnh hiện có 1.144 khách hàng còn dư nợ.

Ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chia sẻ: Nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn lớn, trong khi nguồn vốn Trung ương phân bổ chưa đáp ứng thực tế.

“Theo kế hoạch, năm 2026 nhu cầu vốn vay của khách hàng khoảng 400 tỷ đồng, trong khi nguồn vốn Trung ương mới bố trí 100 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 300 tỷ đồng. Đây là khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân và tiến độ thực hiện chương trình nhà ở xã hội của tỉnh”, ông Hoàng Văn Hậu thông tin.

Mở thêm kênh tín dụng

Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng chính sách còn hạn chế, đa dạng hóa các kênh cung ứng vốn là giải pháp quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở xã hội.

Bên cạnh Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại đang tham gia chương trình tín dụng nhà ở xã hội, bổ sung nguồn lực cho cả người mua nhà và chủ đầu tư. Chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cũng mở thêm lựa chọn, góp phần giảm áp lực tài chính trong những năm đầu vay vốn.

Bà Nguyễn Thái Xuân, quyền Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Nguyên, cho biết: "Sự tham gia của các ngân hàng thương mại giúp bổ sung nguồn vốn cho người mua, đồng thời tạo thêm dư địa tài chính cho các dự án".

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên, cho rằng: Đa dạng hóa nguồn vốn sẽ giảm áp lực lên một kênh tín dụng duy nhất, tạo thêm cơ hội để người dân lựa chọn phương án vay phù hợp với khả năng tài chính.

Thực tế cho thấy, nhà ở xã hội chỉ có thể đến đúng đối tượng khi nguồn cung và khả năng thanh toán được giải quyết đồng bộ. Nếu người mua không tiếp cận được vốn, khả năng tiêu thụ sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng; ngược lại, tín dụng được khơi thông sẽ giúp chủ đầu tư duy trì dòng tiền, người dân thuận lợi hơn trong việc hoàn tất thủ tục mua nhà.

Cần dòng vốn ổn định

Hàng nghìn căn hộ thuộc chương trình nhà ở xã hội đang được hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2026 đòi hỏi nhu cầu vốn vay rất lớn. Trong ảnh: dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc

Phát triển nhà ở xã hội là chính sách có ý nghĩa lâu dài đối với an sinh xã hội. Vì vậy, nguồn vốn dành cho chương trình không chỉ cần đủ về quy mô mà còn phải ổn định, liên tục và được bố trí đúng thời điểm.

Việc bổ sung nguồn vốn cần gắn với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh. Chính quyền, ngân hàng và chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ trong xác nhận đối tượng, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân, bảo đảm vốn đến đúng người, đúng thời điểm.

Cùng với đề nghị Trung ương bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu tăng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng để cho vay mua nhà ở xã hội; đồng thời khuyến khích các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực này và nhóm khách hàng đủ điều kiện hưởng chính sách.

Khi số lượng dự án đủ điều kiện mở bán tăng lên, nhu cầu vốn sẽ tiếp tục gia tăng. Chủ động nguồn tín dụng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nguồn cung nhà ở và khả năng mua nhà của người dân.

Gỡ khó về vốn không chỉ là giải quyết nhu cầu vay của từng khách hàng mà còn là khơi thông một mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển nhà ở xã hội. Khi dòng vốn được vận hành thông suốt, chính sách mới phát huy hiệu quả thiết thực, tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động và góp phần phát triển đô thị bền vững.