Gỡ khó nguồn vật liệu, đưa cao tốc dài 188km qua An Giang, Cần Thơ vào khai thác năm 2027

Xác định được nguồn vẫn gặp khó khăn trong khai thác vật liệu

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Nhiều hạng mục tại dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vẫn đang chờ vật liệu để tăng tốc (Ảnh: Đào Văn).

Bộ Xây dựng cho biết, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài khoảng 188km, quy mô 4 làn xe, chia làm 4 dự án thành phần (DATP).

Theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 60/2022/QH15, dự án sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.

Đáp ứng tiến độ trên, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương và chủ đầu tư các DATP đã nỗ lực vào cuộc tháo gỡ vướng mắc, tiến độ thi công và giải ngân đã được cải thiện. Tuy nhiên, khó khăn về vật liệu xây dựng vẫn chưa được tháo gỡ triệt để (vật liệu cát đắp nền và vật liệu đá thi công kết cấu mặt đường), tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay các DATP 2, 3, 4 đã cơ bản xác định được nguồn cung cấp vật liệu cát nhưng còn gần 5 triệu m3 chưa huy động về công trường, việc khai thác đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, đối với DATP 4, nhu cầu vật liệu cát hiện nay còn thiếu khoảng 2,4 triệu m3, trong khi công suất khai thác đưa về công trình dự án mới đạt khoảng gần 8.000m3/ngày, dự kiến phải cần thêm 9 tháng mới đủ khối lượng cát gia tải. Việc hoàn thành dự án trong năm 2027 sẽ khó khả thi.

Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư các DATP khẩn trương xây dựng tiến độ, kế hoạch thi công chi tiết đối với từng DATP/gói thầu; xác định rõ thời gian hoàn thành các hạng mục quan trọng (đắp gia tải; dỡ tải; các lớp kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, các công trình phục vụ khai thác...); Gắn với đó là giải pháp, kế hoạch huy động nguồn vật liệu xây dựng tập kết hàng ngày, vật tư, máy móc, thiết bị, nhân sự và ca thi công để triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện, chủ đầu tư thường trực hiện trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Các chủ đầu tư cũng được đề nghị rà soát kế hoạch vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh giải ngân theo khối lượng hoàn thành thực tế, có giải pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026; chủ động rà soát các điều kiện hợp đồng liên quan đến tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu; bảo đảm việc thanh toán, sử dụng vốn đúng quy định; cập nhật các chi phí để điều chỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư các DATP, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đã được Quốc hội quyết định.

Các công trình phục vụ khai thác (hệ thống ITS, ETC, trạm dừng nghỉ) cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tìm nguồn bổ sung, xem xét nâng tối đa công suất mỏ cát biển

Đề cập đến giải pháp khơi thông bế tắc nguồn vật liệu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát MS06 (cấp phép lại) và cấp phép khai thác đối với 3 mỏ cát mới (Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc) để cung cấp cho dự án; chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị khai thác, thiết bị vận chuyển để nâng tối đa công suất khai thác cát biển tại mỏ B1.4.

"Trường hợp cần thiết, UBND TP Cần Thơ làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp để tìm nguồn cung cấp bổ sung, đáp ứng tiến độ thi công các DATP", văn bản nêu.

Về vật liệu đá, UBND TP Cần Thơ được đề nghị làm việc với TP.HCM để điều phối, hỗ trợ theo Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương; Cùng tỉnh An Giang, TP Đồng Nai cân đối, hỗ trợ nguồn vật liệu đá còn thiếu.

Chủ đầu tư DATP 2 và DATP 4 cần rà soát kỹ tiến độ hoàn thành, có giải pháp điều phối, ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với đoạn tiếp giáp với DATP 1 (đoạn nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) và đoạn kết nối với QL1 nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền TP Cần Thơ chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, công bố đơn giá ca máy, thiết bị khai thác cát theo thẩm quyền, làm cơ sở để phê duyệt dự toán chi phí khai thác cát theo cơ chế đặc thù.

Đối với tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đề nghị cấp có thẩm quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nâng công suất, trữ lượng khai thác mỏ đá Antraco để ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư DATP 1 đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thông xe đoạn tuyến từ Km0+314 đến nút giao ĐT943 (Km47+962) trong năm 2026 theo đúng kế hoạch.