Gỡ khó nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ Vành đai 3 - TPHCM

Sáng 12-11, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường, làm việc với các đơn vị về tiến độ dự án Vành đai 3 đoạn qua TPHCM.

Nguyễn Thành Vinh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện dự án Vành đai 3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án dài 76,34km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 58,54km. Ban Giao thông làm chủ đầu tư hai dự án thành phần xây dựng, gồm DATP1 và DATP5, lần lượt đạt 83,7% và 73,8% khối lượng hợp đồng.

Đoạn cao tốc cầu cạn qua các phường Long Trường, Long Phước và Long Bình đã cơ bản hoàn thiện. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh các hạng mục còn lại tại nút giao HLD và Tân Vạn, phấn đấu đưa khoảng 17km vào khai thác cuối tháng 11-2026.

Với các đoạn còn lại, nhà thầu tập trung xử lý nền đất yếu, dỡ tải tại những đoạn đã tắt lún, thi công móng cấp phối đá dăm và thảm nhựa. Hệ thống giao thông thông minh, nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng xe dự kiến hoàn thành đầu năm 2027.

Khó khăn lớn hiện nay là nguồn cung vật liệu chưa đáp ứng nhu cầu. Các nhà thầu đang huy động đá từ các mỏ ở Đồng Nai và khu vực Bình Dương nhưng công suất cung cấp còn hạn chế. Đặc biệt, đá chất lượng cao phục vụ sản xuất bê tông nhựa từ cụm mỏ Tân Cang khan hiếm do phải cung ứng đồng thời cho Sân bay Long Thành và nhiều công trình trọng điểm.

Nút giao HLD (Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành). Ảnh: THANH CHIÊU

Bên cạnh đó, theo Ban Giao thông, nguồn nhựa đường nhập khẩu bị gián đoạn do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, giá tăng mạnh; nhân công khan hiếm cũng làm tăng chi phí thi công.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thành Vinh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với các địa phương tìm nguồn cung, tháo gỡ vướng mắc trong khai thác và cung ứng vật liệu; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp để duy trì tiến độ.

Các đơn vị cần rà soát phương án tổ chức giao thông, khả năng kết nối và điều kiện khai thác từng đoạn tuyến. Với những đoạn chưa hoàn thiện toàn bộ hạng mục, cần nghiên cứu khai thác từng bước, xem xét hạn chế một số loại phương tiện để bảo đảm an toàn.

Ông Vinh nhấn mạnh yêu cầu không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật trước khi đưa công trình vào khai thác.