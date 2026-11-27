Bữa cơm bán trú của học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Lượng Minh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Khó tìm nguồn cung phù hợp

Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh (xã Tương Dương) là một trong số ít trường không sáp nhập sau sắp xếp mạng lưới trường lớp do địa bàn rộng, học sinh phân bố ở nhiều bản làng biệt lập.

Từ tháng 9/2022, trường chuyển đổi sang mô hình bán trú. Với 473 học sinh, nhà trường vẫn duy trì 5 điểm trường lẻ. Học sinh bán trú chủ yếu từ lớp 3 đến lớp 5, là con em các bản Cà Moong, Xốp Cháo, Côi, Lạ, Chẳm Puông và một số em ở bản Minh Tiến, cách trường từ 4km trở lên. Có những bản nằm biệt lập giữa vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Việc đưa học sinh về điểm trường chính và tổ chức bán trú nhằm tạo điều kiện giáo dục toàn diện cho người học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, trường tham mưu địa phương lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm theo quy định.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Lượng Minh ăn bán trú. Ảnh: Hồ Lài

Ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị cung ứng có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng nhận an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Nhờ kiểm soát chặt từ khâu cung ứng đến chế biến, nhiều năm qua, trường chưa xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú.

Công tác quản lý được tăng cường từ cấp chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết địa phương thành lập nhóm quản lý công tác bán trú, yêu cầu các trường cập nhật hình ảnh hằng ngày, từ khâu cân, kiểm tra thực phẩm đầu vào đến các suất ăn sáng, trưa, tối. Việc giám sát thường xuyên giúp tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời phát hiện bất cập.

Ở những trường quy mô nhỏ, việc tìm nguồn cung đáp ứng yêu cầu còn khó khăn hơn. Tại Trường PTDTBT THCS Châu Cam (xã Châu Khê), 125 học sinh bán trú được hưởng chế độ hỗ trợ 936.000 đồng/tháng và 15kg gạo/tháng. Từ nguồn kinh phí này, nhà trường tổ chức 3 bữa ăn mỗi ngày, trong đó bữa sáng 10.000 đồng/suất, hai bữa chính trưa và tối 17.000 đồng/suất.

Ông Lê Văn Khánh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường ký hợp đồng với 3 đầu mối cung ứng tại địa phương: một đơn vị cung cấp rau, củ, hàng khô và gạo; một hộ cung cấp thịt lợn tươi; một đầu mối cung cấp giò và cá. Các cơ sở đều có hồ sơ, cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Nhân viên bếp ăn tại trường học vùng cao Nghệ An đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Với mức kinh phí hạn chế, nhà trường phải tính toán kỹ việc lựa chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn, vừa cải thiện chất lượng bữa ăn, vừa dành dụm một phần hỗ trợ để học sinh mang về giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở thủ tục tài chính.

Theo ông Khánh, các hộ cung ứng tại địa phương có hồ sơ cam kết an toàn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng nhưng không thể xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu thanh quyết toán. Trong khi đó, quy mô 125 học sinh khiến nhu cầu nhập thực phẩm mỗi ngày không lớn. Nếu mua qua doanh nghiệp ở xa, chi phí vận chuyển và các khâu trung gian có thể đẩy giá lên cao.

Ông Khánh lấy ví dụ, giá thịt lợn mua tại địa phương có giá khoảng 120.000 đồng/kg, trong khi giá công ty chào lên tới 160.000 đồng/kg. Với cá, mỗi suất mua tại địa phương khoảng 14.000 đồng, còn qua công ty là 20.000 đồng. Chênh lệch giá khiến nhà trường khó bảo đảm định lượng và chất lượng bữa ăn trong cùng mức kinh phí.

Áp lực tổ chức, quản lý bếp ăn

Từ thực tế này, nhà trường mong muốn các cấp, ngành có hướng dẫn và cơ chế phù hợp đối với việc mua sắm thực phẩm ở trường bán trú vùng cao, tạo điều kiện để các trường tiếp tục ký hợp đồng với hộ cung ứng tại địa phương khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Ngày 14/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, yêu cầu kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và điều kiện chế biến, bảo quản. Chỉ thị đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý và người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Việc siết chặt quy định nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, song cũng đặt ra những vấn đề trong tổ chức thực hiện.

Tại Trường Tiểu học Hợp Nhân (xã Yên Thành), điểm chính có hơn 600 học sinh ăn trưa tại nhà ăn, nghỉ trưa trong 18 phòng học. Công tác nuôi dưỡng do 9 nhân viên đảm nhiệm, mức thu 26.500 đồng/học sinh/ngày. Thực đơn được công khai hằng ngày; Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giám sát từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến chia khẩu phần. Trong khi đó, phân hiệu có 691 học sinh nhưng chưa có bếp ăn nên chưa tổ chức bán trú.

Theo đại diện UBND xã Yên Thành, một bất cập khác là theo hướng dẫn của UBND tỉnh Nghệ An, tiền suất ăn không chỉ gồm lương thực, thực phẩm, chất đốt mà còn bao gồm tiền công nhân viên nấu ăn. Với quan điểm ưu tiên kinh phí cho bữa ăn học sinh, các nhà trường phải cân đối, khiến mức chi trả tiền công thấp, khó thuê và giữ chân nhân viên. Toàn xã hiện có 75 nhân viên nuôi dưỡng làm việc theo hợp đồng do các nhà trường ký kết, tiền công chi trả từ nguồn thu dịch vụ bán trú.

Học sinh Trường Tiểu học Hợp Nhân (xã Yên Thành, Nghệ An) ăn trưa tại lớp học. Ảnh: NTCC

Tương tự, cô Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc (xã Nghĩa Lộc), cho biết nhà trường duy trì bán trú tại cả 5/5 điểm trường. Mức đóng góp tiền ăn hiện là 20.000 đồng/trẻ/ngày, gồm 19.000 đồng tiền ăn và 1.000 đồng tiền chất đốt; ngoài ra, mỗi trẻ đóng 6.000 đồng tiền công cô nuôi.

Với mức thu này, nhà trường phải cân đối lựa chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn để bảo đảm định lượng, dinh dưỡng và phù hợp khả năng đóng góp của phụ huynh. Trường lựa chọn riêng từng nhà cung cấp theo nhóm thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, rau củ...

Tuy nhiên, duy trì 5 bếp ăn tại 5 điểm trường khiến công tác tổ chức, giám sát đầu vào tốn nhiều nhân lực. Trong bối cảnh đội ngũ giáo viên đang thiếu, nhiệm vụ này tạo thêm áp lực.

Bà Phạm Thị Kiên mong muốn ngành Giáo dục và các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể về mô hình cung ứng suất ăn bán trú trọn gói ở bậc mầm non. Nếu có đơn vị đủ năng lực chế biến, vận chuyển suất ăn đến trường theo đúng quy định, nhà trường sẽ giảm áp lực tổ chức nhiều bếp ăn, bố trí nhân lực tiếp nhận thực phẩm, tập trung hơn cho công tác chuyên môn và giám sát chất lượng bữa ăn.

Khó khăn trong tìm kiếm đơn vị cung ứng cũng xuất hiện tại các trường ở khu vực đô thị. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Thành Vinh) cho biết, đầu năm học, khi chuyển sang tổ chức bữa ăn bán trú, trường đã liên hệ 3 đơn vị cung ứng nhưng có 2 đơn vị không đáp ứng yêu cầu: một đơn vị ở quá xa, một đơn vị quá tải do nhiều trường cùng đặt hàng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An toàn tỉnh hiện có 431 cơ sở giáo dục công lập tổ chức bán trú. Các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn theo các hình thức: nhà trường tự tổ chức, hợp đồng cung cấp suất ăn hoặc thuê khoán nhân lực phục vụ. Việc lựa chọn hình thức căn cứ điều kiện thực tế, thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản, nguồn kinh phí và quy định pháp luật; đồng thời xác định trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp và cá nhân liên quan trong từng khâu. Công tác giám sát của Sở được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm quản lý bán trú, tiếp nhận phản ánh của cha mẹ học sinh và người dân, theo dõi thông tin trên các trang mạng xã hội và tổ chức các đợt kiểm tra trực tiếp tại cơ sở giáo dục.