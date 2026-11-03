Gỡ khó khăn trong triển khai eCDT

Các chủ cơ sở điểm tập kết lên cá tạm thời được Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh hướng dẫn sử dụng ứng dụng eCDT.

Tổ chức điểm tập kết lên cá tạm thời

Theo ông Võ Văn Võ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, tỉnh hiện có 4 cảng cá được công bố chính thức, gây khó khăn cho công tác kiểm soát hoạt động lên cá tại các địa bàn ven biển, hải đảo. Để khắc phục khó khăn, ngành chức năng khảo sát gần 30 đồn, trạm biên phòng, tham mưu công bố 21 điểm tập kết lên cá tạm thời tại 10 xã, phường, đặc khu. Đến ngày 28/10, các địa phương đã ban hành quyết định thành lập các điểm tập kết này.

Việc bố trí các điểm tập kết nhằm tạo điều kiện cho tàu lên cá đúng địa điểm, đồng thời hỗ trợ kiểm soát sản lượng khai thác, quản lý tàu ra vào và thực hiện khai báo trên hệ thống eCDT. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả, các điểm tập kết cần được cấp tài khoản eCDT, bố trí nhân lực phụ trách và hoàn thiện các điều kiện theo quy định.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện 4 nhóm điều kiện liên quan đến an toàn kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Ngành chức năng cần hướng dẫn các tổ chức quản lý điểm tập kết sử dụng hệ thống, thực hiện khai báo và phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động lên cá.

Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, ban quản lý cảng cá tỉnh theo dõi tình trạng hoạt động của từng tàu, kiểm soát tàu ra vào và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tăng cường giám sát tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), ngăn chặn nguy cơ tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện khai báo trên eCDT nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về địa điểm lên cá, cung cấp thông tin sản lượng và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Nâng cao trách nhiệm quản lý từ cơ sở

Một trong những khó khăn hiện nay là năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở chưa đồng đều. Việc xử lý tàu cá mất kết nối VMS trong bờ được giao cho chính quyền cấp xã, nhưng một số cán bộ còn mới với công việc, cần được hướng dẫn về quy trình và nghiệp vụ. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tăng cường hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn trực tiếp cán bộ phụ trách tại các xã, phường, đặc khu về công tác quản lý tàu cá để nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tỷ lệ thực hiện khai báo trên eCDT trên địa bàn tỉnh hiện mới đạt khoảng 20 - 30%, tương đương hơn 2.000 tàu cá. Trước thực trạng này, đơn vị tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc cấp tài khoản eCDT cho các điểm tập kết lên cá tạm thời, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy trình và hỗ trợ cán bộ cơ sở xử lý các vướng mắc phát sinh. Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá mất kết nối VMS và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo ông Quách Văn Toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát điều kiện hoạt động của các điểm tập kết lên cá, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đẩy mạnh tuyên truyền để chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành quy định về khai báo, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị cần rõ ràng, bảo đảm các giải pháp được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả thực chất.

Việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai eCDT phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu và kiểm soát hoạt động khai thác. Đây là cơ sở để từng bước khắc phục những hạn chế hiện nay, tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).