Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ nguồn cung đá xây dựng phục vụ thi công dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thi công mở rộng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Vĩnh Phú).

Bộ Xây dựng cho biết, theo hồ sơ khảo sát, thiết kế của dự án, tổng nhu cầu đá xây dựng các loại cần khoảng 3,57 triệu m³ dự kiến lấy từ các mỏ trên địa bàn TP.HCM, TP Đồng Nai và tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án), năm 2026, dự án mới nhập được 0,55 triệu m³ từ các nguồn mỏ thuộc TP.HCM, TP Đồng Nai với công suất khoảng 500 m3/ngày. Riêng khoảng 700.000m³ đá sử dụng cho hạng mục bê tông nhựa vẫn chưa tìm được nguồn cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Đối với nguồn cung từ tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện đề nghị hỗ trợ cung cấp đá xây dựng cho dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh An Giang có văn bản cho biết các mỏ đá trên địa bàn đang được huy động, ưu tiên cung cấp cho các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các công trình quốc phòng theo nhiệm vụ được giao nên không cung cấp được.

Sang các năm 2027 và 2028, theo phương án tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 2800 ngày 24/10/2026 của Bộ Công thương, dự án khó có thể lấy tiếp được đá từ các nguồn TP.HCM và TP Đồng Nai do phải tập trung cung cấp cho các dự án trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

"Như vậy, giai đoạn 2027 - 2028, khoảng hơn 3 triệu m³ đá xây dựng của dự án chưa xác định được nguồn cung", Bộ Xây dựng cho hay.

Theo Bộ Xây dựng, để bù đắp thiếu hụt nguồn cung vật liệu đá cho dự án, Tập đoàn Đèo Cả (Nhà đầu tư) đã chủ động tìm kiếm nguồn cung từ các địa phương khác.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hoà có mỏ đá ở khu vực Tây Lạc Tiến có khả năng đáp ứng trữ lượng và chất lượng theo yêu cầu của dự án, có điều kiện vận chuyển rất thuận lợi bằng đường biển thông qua cảng Cà Ná kết hợp hệ thống đường thủy nội địa, giúp giảm giá thành vật liệu đến công trường.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung vật liệu đá xây dựng cho dự án đáp ứng tiến độ được phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp dự án, nhà thầu được tiếp cận, khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng và khả năng cung ứng của các mỏ đá trên địa bàn tỉnh, trước mắt mỏ đá ở khu vực Tây Lạc Tiến; cho phép doanh nghiệp dự án hoặc các nhà thầu được thực hiện thủ tục khai thác vật liệu đá cho dự án theo đúng quy định.

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96km, qua 3 tỉnh/thành phố: TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe, được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án cũng bao gồm đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh. Tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động 100% vốn.