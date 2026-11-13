Gỡ khó để xây dựng môi trường lưu trú du lịch không thuốc lá

Ít ai nghĩ một doanh nghiệp sản xuất ô tô như Thaco lại chọn cây chuối để mở đầu hành trình làm nông nghiệp. Nhưng từ thương vụ hợp tác với bầu Đức, Thaco đang xây dựng vùng trồng hàng chục nghìn ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia, hướng tới doanh thu xuất khẩu chuối 498 triệu USD vào năm 2027.