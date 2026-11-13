Gỡ khó để xây dựng môi trường lưu trú du lịch không thuốc lá
Sáng 13.11, tại TP.HCM, Báo Văn Hóa phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Thách thức trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực lưu trú du lịch”. Hội thảo tập trung bàn giải pháp gỡ khó cho cơ sở lưu trú du lịch trong phòng, chống thuốc lá, từ quy định pháp luật đến thực tiễn vận hành, nhằm xây dựng khách sạn không khói thuốc văn minh, an toàn.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/go-kho-de-xay-dung-moi-truong-luu-tru-du-lich-khong-thuoc-la.html