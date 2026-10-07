Gỡ khó để trường nội trú Ea Rốk phát huy hiệu quả đầu tư

Sau khi được đầu tư xây dựng khang trang và đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước ổn định tổ chức dạy và học cho con em vùng khó khăn. Tuy nhiên, do mới thành lập, nhà trường vẫn còn thiếu một số hạng mục, trang thiết bị và điều kiện phục vụ học sinh nội trú, bán trú, cần tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Nguyên Dung/PV TTXVN tại Đắk Lắk