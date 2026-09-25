Gỡ khó để sớm hoàn thành dự án vì lợi ích người khuyết tật

Ngày 25/9, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về việc triển khai Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc về việc triển khai dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hùng Trần.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật do KOICA và tỉnh Quảng Trị quản lý thực hiện nhằm cung cấp các dịch vụ phục hồi, lợi ích cho nạn nhân bom mìn, chất độc da cam và cải thiện quyền của người khuyết tật. Từ đó, tạo cơ hội cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận được dễ dàng tiếp cận với các hoạt động chuyên sâu dành cho người khuyết tật.

Dự án được triển khai, xây dựng tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trên diện tích 10.000 m2 với tổng mức đầu tư trên 293,3 tỉ đồng bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA. Theo thống kê, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 10.000 người khuyết tật. Khi dự án này hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các đối tượng yếu thế.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị được khởi công từ tháng 10/2025. Ảnh: Mai Linh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Trị, đến ngày 15/9/2026, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đạt hơn 8,39 tỉ đồng, tương đương khoảng 8% giá trị hợp đồng. Tiến độ thi công hiện chậm khoảng 75 ngày so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư theo yêu cầu. Công tác cung ứng vật liệu, tổ chức thi công và phối hợp xử lý một số vấn đề về thiết kế còn chậm. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi, việc điều chỉnh phương án móng, nhân lực quản lý dự án của chủ đầu tư và thời gian xử lý một số hồ sơ thanh toán cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị báo cáo tiến độ dự án, các khó khăn và phương án xử lý. Ảnh: Hùng Trần.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện dự án và có những trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó thống nhất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hợp phần xây dựng. Thống nhất định hướng tổ chức, quản lý, vận hành trung tâm sau khi hoàn thành đầu tư và các nội dung phối hợp giữa tỉnh Quảng Trị với KOICA.

Về phía chủ đầu tư, Sở Y tế Quảng Trị đã yêu cầu nhà thầu xây dựng phương án bù tiến độ. Trong đó chú trọng việc tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp. Đồng thời, nghiên cứu phương án điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu tiếp tục không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ xử lý theo quy định của hợp đồng.

Phía KOICA đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo sát sao để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Đơn vị này cũng cho ý kiến về nhân sự, phương án tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị. Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành đã làm việc trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm.

Vị này mong muốn việc thi công sẽ ổn định theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh vì chậm trễ mà gây ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác. Đồng thời, cam kết tiếp tục đồng hành với Quảng Trị nhằm hoàn thành dự án.

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hùng Trần.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tổng kết các nguyên nhân, yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý dự án tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Cụ thể, đối với Gói thầu số 7, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp với KOICA, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát hoàn thiện thủ tục điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh. Tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2026 và triển khai trong tháng 10/2026. Đồng thời, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm nguồn lực phục vụ thi công.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hùng Trần.

Sở Y tế phối hợp với KOICA thống nhất phương án hỗ trợ kỹ thuật, bố trí nhân sự tại công trường trong tháng 10/2026. Hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ, bảo đảm hoạt động và giải ngân Dự án trong năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hoàn thiện phương án tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị, bảo đảm nhân sự và cơ chế tài chính, tạo điều kiện để Trung tâm sớm đi vào hoạt động.