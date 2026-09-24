Gỡ khó công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng hơn 940 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong đó khối lượng được thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 850 tấn/ngày, đạt 90,5%. Tuy nhiên, việc cung ứng dịch vụ giữa các địa phương chưa đồng đều, tại một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, tỉ lệ thu gom, xử lý còn thấp, khoảng 30-45%.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 28 địa phương có lực lượng thu gom của các đơn vị môi trường đô thị, 50 địa phương tự tổ chức thu gom; 54 địa phương có lực lượng vận chuyển của các đơn vị môi trường đô thị và 24 xã tự tổ chức vận chuyển. Về công tác xử lý, 75 địa phương nằm trong mạng lưới xử lý của các đơn vị môi trường đô thị và một công ty tư nhân, 3 xã tự xử lý tại chỗ.

Về vệ sinh công cộng, 16 địa phương có lực lượng của các đơn vị môi trường đô thị, trong khi 62 xã tự thực hiện hoặc chưa tổ chức thường xuyên. Hệ thống cơ sở xử lý còn hạn chế, chôn lấp vẫn là phương thức chủ yếu, một số cơ sở, bãi rác đã quá tải, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện địa hình, giao thông khó khăn.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, nhất là về tổ chức lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý; phân định trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã; cơ chế kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán và thu tiền dịch vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác thu gom, xử lý rác thải là hoạt động bức thiết nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong định hướng du lịch là một trong những trụ cột phát triển của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Để công tác quản lý nhà nước về rác thải trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu các các địa phương xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý phù hợp. Việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả, phù hợp với tính chất dịch vụ và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường tham mưu UBND tỉnh về quản lý nhà nước đối với chất thải rắn sinh hoạt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của UBND cấp xã, các vấn đề mang tính chất liên xã, liên vùng, quy hoạch mạng lưới, quy hoạch xử lý rác thải, giá dịch vụ….