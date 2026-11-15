'Gỡ khó' chuyển đổi số cho đảng viên cao tuổi

Hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại chi bộ ở phường Đồng Phú.

Kiên trì "cầm tay chỉ việc"

Đảng ủy phường Đồng Phú đã trở thành điểm sáng trong phong trào chuyển đổi số khi địa phương thành lập các tổ hỗ trợ đi từng chi bộ, nhà đảng viên kiên trì “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn tỉ mỉ từ thao tác tải ứng dụng đến sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử. Sự đồng hành sâu sát này không chỉ giúp các đảng viên cao tuổi tự tin làm chủ công nghệ mà còn tạo sự đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số, nâng cao rõ rệt chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố Dên Dên, thay cho hình ảnh những tập tài liệu giấy cồng kềnh hay những bản báo cáo đọc ròng rã hàng giờ đồng hồ như trước đây, giờ đây chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh có kết nối Internet, toàn bộ nội dung, tài liệu cuộc họp đã được truyền tải đầy đủ, chính xác đến từng đảng viên thông qua ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Việc tiếp cận trước thông tin ngay trên nền tảng số giúp các đảng viên chủ động nghiên cứu sâu nội dung, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian phổ biến văn bản và dành nhiều thời lượng hơn cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến sát thực tế địa phương. Không chỉ giảm tải áp lực in ấn hành chính cho cấp ủy, ứng dụng này còn tạo sự thống nhất, minh bạch trong quản lý, góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng và tính chuyên nghiệp trong từng buổi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Bí thư Chi bộ khu phố Dên Dên chia sẻ: Công tác thông báo lịch họp và điểm danh trên Sổ tay đảng viên điện tử thuận tiện hơn hẳn so với trước đây. Đặc biệt, đảng viên có thể dễ dàng gửi ý kiến đóng góp trực tiếp ngay trên ứng dụng. Điều này rất hữu ích, giúp những đảng viên còn tâm lý e ngại khi phát biểu trước đám đông mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Thanh niên hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điên tử cho đảng viên lớn tuổi ở phường Đồng Phú.

Điểm đột phá nổi bật của Sổ tay đảng viên điện tử chính là khả năng tương tác cao và phương thức quản lý dữ liệu khoa học, hiện đại. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai tại cơ sở, quá trình tiếp cận và làm quen với các thao tác công nghệ trên điện thoại thông minh vẫn là một rào cản không nhỏ đối với các đảng viên cao tuổi.

Nhằm giúp các đảng viên lớn tuổi vượt qua rào cản công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Đồng Phú đã phát huy tinh thần xung kích, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” ngay tại cơ sở. Bằng sự kiên nhẫn và phương pháp hướng dẫn trực quan, tuổi trẻ địa phương đang trở thành cầu nối đắc lực giúp việc chuyển đổi số trong công tác Đảng diễn ra thông suốt, đồng bộ.

Chia sẻ về cách thức hỗ trợ, anh Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đồng Phú cho biết: “Trước hết, chúng tôi giúp các bác biết cách mở ứng dụng và ghi nhớ mật khẩu đăng nhập. Sau đó, chúng tôi chỉ dẫn từng bước vào bên trong để tìm đọc các nội dung học tập nghị quyết. Phương châm của thanh niên là hướng dẫn bằng cách dễ hiểu, đơn giản và ngắn gọn nhất để các bác nắm vững những thao tác, thủ tục cơ bản trên Sổ tay đảng viên điện tử”.

Khi khoảng cách được thu hẹp

Thanh niên hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điên tử cho đảng viên lớn tuổi ở phường Đồng Phú.

Đảng viên lão thành Chu Tá Ngọ năm nay vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Dù tuổi cao, mắt mờ và ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ với thiết bị số, nhưng với tinh thần gương mẫu, ông Ngọ đang nỗ lực từng bước tháo gỡ khó khăn để làm chủ ứng dụng mới. Đồng hành cùng ông Ngọ là sự hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn tỉ mỉ theo phương châm “cầm tay chỉ việc” của lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương, giúp khoảng cách thế hệ trong chuyển đổi số dần được thu hẹp.

Đảng viên cao tuổi Chu Tá Ngọ phấn khởi chia sẻ: "Tôi mong muốn các tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm, đề xuất đơn vị kỹ thuật nâng cấp giao diện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử theo hướng tối giản, trực quan, cỡ chữ to, rõ nét và dễ thao tác hơn. Khi các tính năng được thiết kế thân thiện, phù hợp với đặc thù thị lực và thói quen của người lớn tuổi, những đảng viên cao niên như chúng tôi sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng một cách thuần thục, hiệu quả nhất".

Đảng bộ phường Đồng Phú hiện có 41 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với hơn 1.200 đảng viên. Việc triển khai đồng bộ ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử không chỉ mang lại nhiều tiện ích vượt trội trong công tác quản lý điều hành, mà còn giúp mỗi đảng viên dễ dàng cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời các nội dung cốt lõi như: tin tức thời sự, văn bản, nghị quyết của Đảng, tài liệu học tập cũng như các nghiệp vụ công tác Đảng.

Thanh niên hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điên tử cho đảng viên lớn tuổi ở phường Đồng Phú.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Đồng Phú nhấn mạnh, qua thực tiễn triển khai, việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đến từng đảng viên, đồng thời cắt giảm đáng kể tài liệu giấy trong hội họp, tiết kiệm chi phí và nâng cao rõ rệt chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện hữu sinh động trong từng kỳ sinh hoạt tại cơ sở. Thực tế từ Đảng bộ phường Đồng Phú cho thấy, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã và đang trở thành cầu nối hiện đại, làm thay đổi căn bản phương thức lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng. Đặc biệt, cách làm sáng tạo, sâu sát khi thành lập các tổ công tác đến tận từng chi bộ, gõ cửa từng nhà đảng viên để trực tiếp hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng đã trở thành điểm nổi bật, tạo sự đồng thuận cao và bảo đảm không đảng viên nào bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.