Các nữ công nhân tham gia một buổi tuyên truyền về nhà trọ an toàn.

Nỗi lo gửi con sau những ca làm

Nữ lao động xa quê luôn phải đối mặt với một bài toán khó mang tên "cân bằng giữa con cái và mưu sinh". Hết thời gian thai sản, áp lực kinh tế buộc họ phải nhanh chóng trở lại xưởng, cùng nỗi lo khi chưa tìm được chỗ gửi con tin cậy. Ngay cả khi đã thu xếp được việc gửi con để đi làm, nỗi lo ấy vẫn chưa vơi. Nếu chị em không tăng ca thì chỉ có lương cơ bản; còn tăng ca, họ lại phải đánh đổi thời gian ở bên con.

Chị Nguyễn Thị Quân, công nhân may tại Công ty TNHH Yuasa Glove Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hoà, TPHCM), là một trường hợp như thế. Vợ chồng chị hằng ngày xoay xở để giữ nhịp công việc giữa bộn bề lo toan.

Chị Quân cho biết, doanh nghiệp nơi chị làm việc thực hiện khá đầy đủ các quy định theo Bộ Luật lao động Việt Nam. Chị được nghỉ thai sản 6 tháng và Công đoàn công ty có thăm hỏi, động viên. Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, những bà mẹ là công nhân như chị được làm việc 7 giờ/ngày (giảm 1 giờ so với quy định), không phải tăng ca. Chị có thể đăng ký nghỉ trưa 2 tiếng hoặc tan làm sớm hơn 1 tiếng để tranh thủ về nhà chăm con. Công ty cũng bố trí phòng kín để chị em vắt sữa nếu có nhu cầu.

Thế nhưng, mọi ưu tiên cũng dừng lại khi đứa trẻ bước qua sinh nhật đầu tiên. "Con 2-3 tuổi vẫn còn rất nhỏ, thường đau ốm vặt. Ba mẹ cũng khó mà yên tâm đi làm", chị Quân tâm sự.

Chị Quân chia sẻ thêm, áp lực lớn nhất với gia đình chị là thu nhập. "Làm nghề may không tăng ca, lương của tôi chỉ đạt khoảng 7-9 triệu đồng/tháng, nếu chịu khó tăng ca mới nhích lên được 10-12 triệu đồng. Lương của chồng là 12-14 triệu đồng/tháng. Chồng làm công nhân ngành gỗ, ngành công nghiệp nặng nên lương cao hơn. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ vừa đủ trang trải tiền nhà trọ và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Vậy nên, chúng tôi phải luôn nỗ lực để tăng ca. Tuy nhiên, thời gian bên con ít quá", chị Quân tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết từng là công nhân tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, nay đã nghỉ việc và nhận hàng làm gia công tại nhà để chủ động thời gian chăm sóc con.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, từng làm việc tại Công ty TNHH Yuasa Glove Việt Nam (Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), đã phải nghỉ việc vì không thu xếp được người trông con.

Chị Tuyết chia sẻ, có công việc với thu nhập ổn định hằng tháng giúp phụ nữ chủ động hơn trong chăm sóc con cái và trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng có ông bà hỗ trợ hoặc tìm được nơi gửi trẻ đáng tin cậy. Sau khi sinh con, chị trở lại công ty làm việc được 6 tháng, nhờ mẹ phụ chăm cháu. Tuy nhiên, đến khi con tròn 1 tuổi, mẹ chị phải về quê lo việc đồng áng, khiến việc trông con trở thành bài toán khó.

"Khi mẹ tăng ca thì ba chăm con, nhưng nếu cả hai vợ chồng đều tăng ca thì không biết gửi con cho ai. Cuối cùng, tôi đành nghỉ việc. Hiện tôi nhận hàng về gia công tại nhà. Thu nhập và phúc lợi không bằng làm trong công ty nhưng bù lại, tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc con", chị Tuyết bộc bạch.

Cách đó không xa, trong căn phòng trọ tại khu phố 4 (phường Hòa Lợi, TPHCM), chị Trần Thị Nhi (quê ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) cũng tất bật chăm con nhỏ 19 tháng tuổi. Từng là công nhân kiểm hàng có tay nghề tại một công ty bao bì, nhưng từ ngày sinh con thứ hai, chị buộc phải gác lại công việc để ở nhà trông con.

Lãnh đạo phường Hoà Lợi, TPHCM, đến thăm gia đình chị Trần Thị Nhi (bìa trái) tại nhà trọ.

Vợ chồng chị Nhi bộc bạch: "Hiện nay mẹ chồng em đang hỗ trợ nuôi bé lớn ở quê, sức khỏe bà cũng không tốt nên vợ chồng em chưa thể gửi thêm đứa nhỏ. Xung quanh đây có nhà trẻ tư nhân nhưng em không yên tâm, sợ bị bạo hành nên đành tự giữ ở nhà. Em tính qua Tết âm lịch, đợi con cứng cáp hơn một chút mới gửi về quê cho bà, sau đó em mới tính lại chuyện đi làm".

Đề xuất để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến nhà máy

Ở góc độ y tế, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, từng nhận định: "Một nữ công nhân có thể trì hoãn tầm soát ung thư cổ tử cung vì tiếc một ca làm. Một cặp vợ chồng hiếm muộn có thể chậm đi khám vì lo chi phí điều trị. Và một gia đình trẻ có thể cân nhắc nhiều năm trước khi sinh thêm con chỉ vì chưa biết sẽ gửi trẻ ở đâu khi cha mẹ trở lại nhà máy".

Để thu hẹp khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn đời sống công nhân, các chuyên gia và chính người lao động đều kỳ vọng vào những giải pháp đồng bộ, sát sườn hơn: Cần ưu tiên quy hoạch, phát triển hệ thống nhà trẻ, trường mầm non ngay trong hoặc gần các khu công nghiệp với khung giờ đón trả trẻ linh hoạt theo ca kíp, kèm chính sách hỗ trợ học phí cho con em công nhân, người thu nhập thấp.

Đồng thời, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết kiến nghị cần thí điểm hỗ trợ tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho nữ công nhân, lao động nữ thu nhập thấp; mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cho các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, cũng như có chính sách hỗ trợ thiết thực về chi phí nuôi dạy con để khuyến sinh và đồng hành cùng các gia đình tại đô thị.

Chị Nguyễn Thị Quân mong muốn: "Doanh nghiệp cần có thêm trợ cấp với lao động nữ đang nuôi con nhỏ, không chỉ trong 12 tháng đầu sau sinh mà cả khi trẻ đã 2-3 tuổi. Doanh nghiệp nên linh hoạt hơn trong việc bố trí giờ làm và thời gian tăng ca mỗi ngày để lao động nữ có thể trở về nhà sớm, chăm sóc con. Chính sách này cho lao động lựa chọn theo thực tế của mình. Bởi có người cần tăng ca để tăng thu nhập nhưng cũng có người mong muốn được giảm thời gian làm thêm để có điều kiện chăm sóc con nhỏ".

Khi công đoàn cùng sẻ chia gánh nặng

Tổ chức công đoàn tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TPHCM) là một trong những "điểm sáng" trong việc chăm lo cho lao động nữ nuôi con nhỏ.

Bà Đinh Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: "Mỗi năm Công đoàn lại cố gắng chăm lo thêm một ít, xin thêm ban lãnh đạo công ty một ít cho chị em nữ công nhân những phần hỗ trợ mới. Dù là lớn hay nhỏ, đó đều là nỗ lực của Công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để chị em yên tâm làm việc".

Tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái, bên cạnh các chế độ theo quy định của pháp luật, Công đoàn đã đề xuất bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ mang thai, không bố trí làm thêm giờ, làm việc ban đêm đối với phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Công ty bố trí khu vực để xe gần văn phòng hành chính cho lao động nữ mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi; xây dựng phòng vắt, trữ sữa dành cho nữ công nhân nuôi con nhỏ. Đối với lao động nữ là mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công ty hỗ trợ mức 1 triệu đồng/tháng đối với người con thứ nhất và 500.000 đồng/tháng đối với mỗi người con tiếp theo.

Ngoài ra, mỗi lao động nữ được hỗ trợ tối thiểu 60.000 đồng/tháng chi phí trong những ngày kinh nguyệt. Với lao động nữ mang thai, ngoài 5 lần khám thai được hưởng chế độ theo quy định, công ty tạo điều kiện khám thai mỗi tháng một lần và chi trả 100% tiền lương cho ngày đi thăm khám.

Đặc biệt, trong năm 2026, tại cuộc đối thoại với chủ đề "Lắng nghe đoàn viên nói", Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục thương lượng, thống nhất hỗ trợ 100.000 đồng/người cho lao động nữ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 và nữ công nhân nuôi con dưới 6 tuổi được hỗ trợ 50.000 đồng/tháng.

Các nữ công nhân tham gia một buổi tuyên truyền về nhà trọ an toàn.

Còn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TPHCM), bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Chủ tịch Công đoàn, cho biết: Công đoàn Công ty luôn quan tâm, triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đặc biệt là lao động nữ. Nổi bật như: Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Công đoàn Công ty đã đề xuất danh sách 37 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhận quà chăm lo Tết từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Bên cạnh đó, hằng năm, Công đoàn còn tổ chức du lịch cho công đoàn viên. Riêng với những chị em có con dưới 12 tháng tuổi không thể tham gia, Công đoàn vẫn hỗ trợ kinh phí du lịch để bảo đảm quyền lợi.