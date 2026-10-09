Gỡ khó cho doanh nghiệp viễn thông

Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng của ngành viễn thông Hà Nội 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 7,05%. Mặc dù chiếm tới 48,6% tổng giá trị toàn ngành thông tin và truyền thông, tốc độ tăng trưởng của ngành viễn thông vẫn bị đánh giá là khá chậm so với các ngành dịch vụ khác. Trong khi đó, kịch bản mục tiêu mà thành phố giao cho ngành thông tin và truyền thông trong quý IV yêu cầu mức tăng trưởng lên tới 15,98%.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.

Bên cạnh đó, thị trường viễn thông truyền thống đang dần bão hòa do tốc độ phủ sóng wifi, mạng 5G và cáp quang hộ gia đình đã phát triển nhanh, còn ít dư địa. Cùng với đó, chỉ số giá nhóm ngành viễn thông liên tục sụt giảm (giảm 0,5% trong 9 tháng và giảm 0,66% trong quý III/2026).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông ngày 8/10, ông Cù Ngọc Trang – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định cơ quan quản lý sẵn sàng lắng nghe và tìm cách tháo gỡ vướng mắc để giúp doanh nghiệp bứt phá.

"Chúng tôi muốn lắng nghe một cách cầu thị và thẳng thắn nhất từ các doanh nghiệp, từ đó tìm giải pháp để tăng trưởng quý IV/2026 của doanh nghiệp bứt phá hơn nữa và tạo tiền đề cho năm 2027. Mỗi dự án được tháo gỡ khó khăn, mỗi doanh nghiệp viễn thông được thúc đẩy phát triển sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của ngành thông tin và truyền thông", Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nói.

Về phía các doanh nghiệp viễn thông, một trong những điểm nghẽn lớn nhất được các nhà mạng đề cập là việc phát triển hạ tầng trạm phát sóng (BTS) phục vụ mạng 5G.

Đại diện VNPT Hà Nội, ông Nguyễn Duy Nghiêm – Phó Giám đốc VNPT Hà Nội cho biết, việc triển khai sóng 5G và hướng tới 6G đòi hỏi hạ tầng quy mô lớn. Ông đề xuất thành phố ban hành cơ chế sử dụng đất công cho công trình viễn thông để doanh nghiệp thuận lợi khi lắp đặt trạm BTS thay vì mất thời gian liên hệ từng chủ cơ sở. Ông cũng đề nghị thành phố hỗ trợ thủ tục cấp phép đào đường để hạ ngầm cáp quang, đảm bảo kết nối thông tin cho người dân.

Cùng chung vướng mắc, ông Trần Lê Phong – Phó Giám đốc hạ tầng Viettel Hà Nội chỉ ra thực trạng hiện có tới 48 xã, phường chưa đồng ý cho doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS. Lấy ví dụ về việc một số địa phương có quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, ông đề nghị Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc này.

Ngoài ra, ông kiến nghị các khu đô thị, khu công nghiệp cần có quy hoạch vị trí trạm phát sóng ngay từ đầu, tránh gây khó cho nhà mạng trong quá trình đầu tư, phát triển mạng lưới.

Tương tự tình trạng của Viettel, đại diện MobiFone, ông Nguyễn Văn Nghị – Trưởng phòng kinh doanh điện toán số MobiFone Hà Nội phản ánh doanh nghiệp đang vướng mắc 132 vị trí lắp đặt trạm phát sóng 5G tập trung tại 42 xã. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc các xã, phường chưa có khung đơn giá chuẩn để ký hợp đồng cho thuê mặt bằng đất công.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kết nối và Hạ tầng số, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, đơn vị đã tham mưu đưa định hướng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động vào quy hoạch của Thủ đô. Trên cơ sở quy hoạch này, các xã, phường sẽ cụ thể hóa thành quy hoạch chi tiết.

Với hơn 13.000 trạm phát sóng trên địa bàn, Phòng cũng đã gửi văn bản đề nghị các xã, phường giữ nguyên vị trí trạm phát sóng để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Trường hợp phải di dời sẽ tham mưu phương án để tiết kiệm chi phí.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết sẽ triển khai các giải pháp tháo gỡ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, Sở sẽ nghiên cứu thành lập nhóm chung để tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cập nhật, rà soát quy chế xây dựng trạm phát sóng. Sở cũng nghiên cứu tham mưu HĐND thành phố xây dựng Nghị quyết về các chính sách ưu đãi đột phá cho doanh nghiệp viễn thông như: miễn/giảm tiền thuê đất công đặt trạm phát sóng, thủ tục cấp phép xây dựng...