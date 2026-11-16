Gỡ khó cho đào tạo ở Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa tổ chức Tổng kết năm học 2025 - 2026.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Tiền thân là Trường Kỹ thuật Ngọc Lặc, thành lập năm 2001, nhà trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với đặc thù đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khu vực miền núi, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức gắn với thực hành, giúp học sinh có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu việc làm sau tốt nghiệp. Tuy nhiên, những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhà trường có thêm điều kiện sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy và thực hành.

Đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy học

Theo thông tin từ nhà trường, trong giai đoạn 2021-2025, các dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị được triển khai bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Kinh phí được phân bổ theo từng năm, việc thực hiện tuân thủ quy trình đấu thầu công khai và tổ chức thi công theo tiến độ.

Đáng chú ý, dự án mua sắm thiết bị đào tạo với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cùng với đó, các dự án sửa chữa cơ sở vật chất được triển khai với nguồn vốn hằng năm từ 3 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án năm 2024 có nguồn vốn hơn 7,1 tỷ đồng; dự án năm 2025 có tổng kinh phí triển khai hơn 10,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư góp phần cải thiện nhiều hạng mục như khu nhà thực hành, khu nội trú học sinh, khuôn viên và hệ thống đường giao thông nội bộ. Các tuyến đường, khu vực đi lại trong trường được nâng cấp, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, thuận tiện hơn cho hoạt động dạy và học.

Đặc biệt, việc bổ sung trang thiết bị thực hành giúp nhà trường từng bước khắc phục tình trạng thiếu máy móc phục vụ đào tạo. Học sinh có thêm điều kiện tiếp cận thiết bị, công cụ lao động, trực tiếp thực hành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Chia sẻ về sự thay đổi của nhà trường, thầy Phạm Văn Lâm, là Trưởng khoa Điện tử, Tin học, người có hơn 23 năm gắn bó với trường, cho biết những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, số lượng học sinh ít.

Học sinh Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa sinh hoạt dưới cờ.

Theo thầy Lâm, qua từng năm, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa, điều kiện dạy và học từng bước được cải thiện. Đến nay, khuôn viên nhà trường đã khang trang, sạch đẹp hơn, tạo môi trường thuận lợi để giáo viên giảng dạy, học sinh học tập và rèn luyện tay nghề.

Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, đánh giá nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 là cú hích quan trọng, giúp nhà trường khắc phục từng bước tình trạng thiếu trang thiết bị thực hành và cơ sở vật chất xuống cấp.

Theo ông Trường, các dự án mua sắm thiết bị, sửa chữa khu nhà thực hành và khu nội trú học sinh được triển khai đã góp phần nâng cao năng lực đào tạo của 7 ngành nghề trọng điểm.

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nghề, nhà trường kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp; đồng thời cập nhật định mức, danh mục thiết bị đào tạo phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu việc làm

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa chú trọng đổi mới hoạt động đào tạo, tăng cường kết nối với doanh nghiệp có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại để tổ chức cho học sinh thực tập.

Thông qua hoạt động này, học sinh được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, làm quen với quy trình sản xuất, tác phong công nghiệp và yêu cầu kỹ thuật của từng ngành nghề. Đây cũng là cơ hội để các em vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Học sinh Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa trong giờ học môn Tin học.

Hiện nay, nhà trường duy trì đào tạo nhiều ngành nghề như: Điện công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; May thời trang; Hàn; Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Em Lương Thu Thanh, học sinh nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính K8, cho biết, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị được cải thiện giúp em có thêm hứng thú trong học tập, thuận lợi hơn khi tiếp thu kiến thức và thực hành nghề. Còn em Tráng A Lềnh, học sinh nghề Cắt gọt kim loại K6, chia sẻ, được trực tiếp thực hành trên máy móc, thiết bị hiện đại giúp em rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề và tích lũy kinh nghiệm thực tế, chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi ra trường.

Kết quả tuyển sinh và đào tạo từ năm 2023 đến nay cho thấy, hằng năm nhà trường có hàng trăm học sinh theo học các ngành nghề. Công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhà trường cũng quan tâm kết nối việc làm, tạo điều kiện để học sinh sau tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp.

Đối với khu vực miền núi, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm có ý nghĩa thiết thực. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp, lao động trẻ có thêm cơ hội tham gia thị trường lao động, tìm kiếm việc làm tại doanh nghiệp hoặc phát triển sinh kế tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Học sinh Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa trong giờ thực hành tại xưởng.

Những chuyển biến tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa nằm trong nỗ lực chung của tỉnh nhằm cải thiện điều kiện giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo thông tin từ Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 37 công trình trường học thuộc hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường có học sinh bán trú, với tổng mức đầu tư 252,364 tỷ đồng.

Các hạng mục được đầu tư gồm phòng học, nhà ở học sinh, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và công trình phụ trợ. Nguồn lực này góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Từ đầu tư trường lớp phổ thông đến bổ sung thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở khu vực miền núi.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, các nhà trường cần chú trọng quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị được đầu tư; đồng thời thường xuyên cập nhật công nghệ, đổi mới nội dung đào tạo và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. Đây là những giải pháp quan trọng để nâng cao kỹ năng thực hành, giúp người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Với Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, việc tiếp tục phát huy nguồn lực đầu tư, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng sẽ góp phần mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh niên vùng cao, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.