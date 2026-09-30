Gỡ khó cho các dự án nước sạch nông thôn

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 139 công trình cấp nước tập trung nông thôn, công suất thiết kế hơn 96 ngàn m3/ngày đêm. Trong đó, có 37 công trình sử dụng nguồn nước mặt, 102 công trình sử dụng nguồn nước ngầm. Tuy nhiên trong số 139 công trình cấp nước tập trung hiện chỉ có 85 công trình đang hoạt động với công suất hơn 85,8 ngàn m3/ngày đêm. Các công trình ngưng hoạt động là công trình quy mô nhỏ, xây dựng lâu, hư hỏng, xuống cấp, đầu tư nâng cấp không hiệu quả. Hiện vẫn còn 9 xã chưa có công trình cấp nước tập trung.

Mục tiêu Đồng Nai đặt ra trong năm 2026 là tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn 81%; đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 85%. Thời gian qua, Đồng Nai chú trọng đầu tư các công trình cấp nước tập trung. Kết quả, tính đến tháng 9-2026, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn là 80,55%.

Nhà đầu tư dự án cấp nước tập trung kiến nghị về những khó khăn tại buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Khó khăn chung của các chủ đầu tư dự án cấp nước tập trung là các dự án cấp nước sạch nông thôn phải đầu tư trên địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nhiều hộ dân nông thôn vẫn có thói quen sử dụng nguồn nước giếng. Trong khi đó, đầu tư cho các dự án cấp nước sạch nông thôn cần nguồn vốn lớn nên lợi nhuận không cao. Chính quyền cấp xã gặp khó khăn trong việc phân chia vùng cấp nước do phải thực hiện rà soát lại vùng, khu vực cấp nước cụ thể của từng đơn vị cấp nước hiện có làm cơ sở để ký thỏa thuận dịch vụ cấp nước; khó khăn về nguồn kinh phí trong sửa chữa, khắc phục hư hỏng nhỏ tại địa phương…

Đại diện xã Đăk Ơ mong muốn có dự án nước sạch nông thôn được đầu tư tại địa phương. Ảnh: B.Nguyên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, nước sạch ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nhiều thế hệ. Hiện vẫn còn một số địa phương chưa có dự án cấp nước, người dân sử dụng nguồn nước chưa an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại thực trạng, làm rõ những tồn tại, khó khăn trên cơ sở đó đưa ra giải pháp, cách làm phù hợp cho giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước sạch nông thôn. Trên cơ sở đó, sở tham mưu cho thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư với quyết tâm đạt mục tiêu thành phố đề ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch cần được chú trọng, triển khai hiệu quả.