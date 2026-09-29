Gỡ khó các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận nhanh hơn quy trình pháp lý (ảnh minh họa)

Trong những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Phải khẳng định rằng, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng, với những dự án quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Điển hình là dự án mở rộng, nâng công suất Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng và Nhà máy Alumin Nhân Cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đầu tư, tổng vốn gần 60.000 tỷ đồng, nâng công suất lên 1,2 triệu tấn/năm. Dự án không chỉ đóng góp lớn cho giá trị sản xuất công nghiệp mà còn củng cố vai trò của Lâm Đồng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghiệp chiến lược của quốc gia.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ký kết thỏa thuận giai đoạn 2026 - 2030, mở ra kênh tham vấn quan trọng trong hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Theo đó, nhiều dự án có quy mô lớn, tính lan tỏa cao đã và đang được triển khai. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch thông qua các hội chợ, diễn đàn trong và ngoài nước, phối hợp với các hãng hàng không, tổ chức quốc tế để quảng bá hình ảnh, kết nối thị trường khách trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Lâm Đồng trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, từng bước đưa công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành động lực tăng trưởng bền vững của địa phương.

Trước đó, toàn tỉnh còn nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. Trước thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách qua 3 giai đoạn và phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, giao nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Đến nay, nhiều dự án đã được tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện tiếp tục triển khai.

Vướng mắc về đất đai là nhóm vấn đề được nhiều dự án ngoài ngân sách đề xuất cần tháo gỡ tại Lâm Đồng (Ảnh Lê Phước)

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã có chỉ đạo tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, việc xử lý phải gắn với thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Ưu tiên xử lý ngay các dự án đã đủ căn cứ, dễ làm trước, khó làm sau, không chờ xử lý đồng loạt, đồng thời tập trung giải quyết các dự án phức tạp, tồn đọng kéo dài. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không hợp thức hóa tồn tại, vi phạm, không bỏ qua nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm khắc phục hậu quả hoặc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Mục tiêu của tỉnh là tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn để dự án đủ điều kiện sớm triển khai, phát huy hiệu quả. Đồng thời kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với những dự án không còn khả năng hoặc không đủ điều kiện thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.