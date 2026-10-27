Gỗ keo 2 triệu đồng, chế biến sâu có thể đạt 2.500 USD

Ngày 27/10, tại Hội nghị “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp và Môi trường” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức, đại diện nhiều doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ những hạn chế về nguyên liệu, công nghệ và tổ chức sản xuất nhằm nâng giá trị nông sản, lâm sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị sáng 27/10.

Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Bạch Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Woodsland, cho biết 1 m³ gỗ keo tròn đưa về nhà máy có giá khoảng 2 triệu đồng, nhưng khi chế biến thành sản phẩm nội thất hoàn thiện, giá trị có thể đạt 1.500 đến 2.500 USD/m³ thành phẩm.

Theo bà Tuyết, ngành chế biến gỗ đang gặp hai điểm nghẽn lớn là nguồn nguyên liệu và nhân lực. Chất lượng gỗ keo rừng trồng chưa được kiểm soát đồng bộ từ giống đến khai thác. Nhiều diện tích được thu hoạch khi mới 4 đến 5 năm tuổi, khiến đường kính, độ cứng và chất lượng gỗ chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nội thất giá trị cao.

Woodsland kiến nghị ưu tiên nghiên cứu giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, phát triển vùng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng phối hợp với hiệp hội, viện nghiên cứu và trường đại học giải quyết các bài toán công nghệ, đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2026, ngành có khả năng đạt 9,5-10 tỷ USD.

Trong lĩnh vực rau quả, ông Đinh Cao Khuê, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch DOVECO, cho biết kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 3,2 tỷ USD năm 2020 lên 8,56 tỷ USD năm 2025 và có khả năng đạt 9,5 đến 10 tỷ USD trong năm 2026.

Ông Khuê nhận định xuất khẩu rau quả có thể đạt 20 tỷ USD trong những năm tới nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn, đặc biệt là vấn đề vùng nguyên liệu.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Tập đoàn DABACO Việt Nam, đề xuất hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư chăn nuôi công nghệ cao theo chuỗi khép kín, công nhận các dòng giống vật nuôi do doanh nghiệp nghiên cứu, chọn tạo và điều tiết tổng đàn phù hợp cung cầu.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị kiểm soát nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, rà soát quy chuẩn môi trường đối với nước thải, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và đẩy mạnh chế biến sâu thịt lợn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Bắc với 20 tỉnh, thành phố, còn nhiều tiềm năng phát triển. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã có kết quả bước đầu trong các ngành lúa gạo, cây ăn quả, chè, dứa, dược liệu, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và chế biến gỗ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường nhận diện đầy đủ, thực chất các điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng, được triển khai thường xuyên, liên tục và hướng tới hiệu quả thực chất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, xác định những vấn đề lớn cần ưu tiên giải quyết, phù hợp với lợi thế và nhu cầu phát triển nông nghiệp khu vực phía Bắc.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần gắn với công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có phát triển giống thế hệ mới ứng dụng công nghệ gen, tế bào, vaccine thú y, chế phẩm sinh học và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.