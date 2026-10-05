Go Hyun Jung gây chú ý với vóc dáng 'siêu mảnh mai' tại Paris

Một đoạn video ngắn đã được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của tạp chí W Korea kèm dòng chú thích: "Diện mạo tuyệt đẹp của Go Hyun Jung". Trong video, Go Hyun Jung xuất hiện tại buổi trình diễn của thương hiệu Valentino ở Paris, Pháp.

Diện chiếc váy dài thướt tha, cô thu hút mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng mảnh mai và đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Trước đó, Go Hyun Jung đã tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Queen Mantis, tác phẩm vừa kết thúc vào tháng Chín năm ngoái. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô cũng tích cực tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và kênh YouTube cá nhân.

Khi nữ diễn viên Go Hyun Jung khoe vóc dáng thon gọn, bí quyết quản lý cân nặng mà cô từng chia sẻ trước đây, kết hợp giữa chế độ ăn uống, đi bộ và tập luyện lại một lần nữa thu hút sự chú ý.

Trước bối cảnh đó, những bí quyết kiểm soát cân nặng mà Go Hyun Jung từng chia sẻ đang thu hút sự chú ý trở lại. Vào tháng 5/2021, cô tiết lộ rằng, việc giảm cân của mình chủ yếu nhờ vào việc thay đổi chế độ ăn uống, đồng thời cho biết: "Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng nhất, mặc dù tôi cũng có tập thể dục".

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự kết hợp giữa thay đổi chế độ ăn uống và hoạt động thể chất, một phương pháp mà Go Hyun Jung áp dụng mang lại hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng.

Gần đây, Go Hyun Jung cũng lên tiếng giải đáp những lo ngại cho rằng, vóc dáng thon gọn của cô là kết quả của một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô chia sẻ: "Mọi người dường như nghĩ rằng tôi đang thực hiện chế độ ăn kiêng rất nghiêm ngặt, nhưng liệu tôi có thực hiện chế độ ăn kiêng đó vào lúc này, khi sức khỏe đang có những biến động, trong khi ngay cả khi còn trẻ, tôi cũng không làm thế? Thực tế hoàn toàn không phải như vậy".

Quy trình chăm sóc sức khỏe mà Go Hyun Jung chia sẻ bao gồm việc kiểm soát chế độ ăn uống kết hợp với đi bộ và tập thể dục, thay vì tự giới hạn bản thân vào những loại thực phẩm cụ thể hay cắt giảm mạnh lượng thức ăn nạp vào. Về cơ bản, chìa khóa để kiểm soát cân nặng lành mạnh không chỉ nằm ở việc giảm cân, mà còn ở việc duy trì cơ bắp và tham gia các hoạt động thể chất có thể duy trì lâu dài.