Go Hyun Jung: 'Đón nhận tình yêu và sự an ủi'

Nữ diễn viên Go Hyun Jung đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho bộ phim Still Brilliant, tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja bằng bài đăng trên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: "Được Kim Hye Ja yêu thương và vỗ về".

Câu chuyện về việc Sun Ok (Kim Hye Ja) đoàn tụ với người bạn thân nhất Jung Im, người đã cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời sau 60 năm xa cách. Bộ phim do Song Il Gon đạo diễn và sẽ khởi chiếu vào ngày 21/10.

Hình ảnh mà cô chia sẻ là một phiên bản chỉnh sửa từ áp phích phim Still Brilliant, trong đó gương mặt của nhân vật gốc (thời trẻ của Jung Im do diễn viên Choi Ju Eun thủ vai) đã được thay thế bằng gương mặt của chính Go Hyun Jung.

Trong ảnh, Kim Hye Ja đang âu yếm nâng gương mặt của Go Hyun Jung. Với dòng chú thích "Được Kim Hye Ja yêu thương và vỗ về", Go Hyun Jung đã thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho người tiền bối của mình. Trước đây, Go Hyun Jung và Kim Hye Ja từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim truyền hình Dear My Friends.