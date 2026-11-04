Go Global mở đường cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường thế giới

Chuyển từ thích ứng sang chủ động vươn ra thế giới

Diễn đàn là hoạt động triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực quốc tế hóa, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn.Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Quá trình hội nhập đã tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, mở rộng hoạt động kinh doanh và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, trong một thời gian dài, hoạt động hội nhập của cộng đồng doanh nghiệp trong nước chủ yếu theo hướng thích ứng, đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của thị trường quốc tế. Đến nay, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là đưa doanh nghiệp Việt Nam lên một vị thế cao hơn, chuyển từ tư duy thích ứng với thị trường sang chủ động vươn ra thị trường thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chính trong bối cảnh đó, Chương trình Go Global ra đời, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy và định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, để chương trình đạt hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó lấy kết quả thực chất làm thước đo.

Bộ Công Thương sẽ phát huy vai trò đầu mối, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thành các kế hoạch hành động; tiếp tục tiên phong trong phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp với đối tác quốc tế.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm ban hành chương trình hành động thực hiện Go Global trong năm 2026. Đến nay, đã có 18 địa phương ban hành chương trình. Thứ trưởng mong muốn các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai có trọng điểm, đưa Go Global trở thành cầu nối giữa định hướng quốc gia và hành động tại từng địa bàn.

Các đại biểu bấm nút khởi động chương trình Go Global – Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thông qua Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global. Bởi quá trình quốc tế hóa doanh nghiệp đòi hỏi nhiều nguồn lực về thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, công nghệ, tài chính, nhân lực và đối tác mà không một cơ quan đơn lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ.

Mạng lưới được kỳ vọng kết nối năng lực của các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế. Trong đó, cơ quan nhà nước đóng vai trò hạt nhân, còn việc hiện thực hóa mục tiêu chương trình cần sự chung tay của toàn hệ thống.

Hỗ trợ doanh nghiệp theo cả hành trình quốc tế hóa

Làm rõ mục tiêu, định hướng và các nhóm hoạt động trọng tâm của chương trình, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Go Global hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn con đường quốc tế hóa phù hợp với năng lực, nguồn lực, ngành hàng và mục tiêu phát triển.

"Về mục tiêu cụ thể, ở tầng hỗ trợ phổ cập, chương trình đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh quốc tế; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp. Ở tầng hỗ trợ chuyên sâu, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán và sáp nhập (M&A). Đồng thời, hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược, gắn trực tiếp với mục tiêu của Nghị quyết 68. Một mục tiêu khác là hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó có 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD", ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo ông Vũ Bá Phú, chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo cả hành trình thay vì chỉ hỗ trợ theo từng sự kiện. Hành trình này bắt đầu từ nâng cao nhận thức; chuẩn hóa thương hiệu, sản phẩm để tăng mức độ sẵn sàng; thâm nhập, tìm kiếm và lựa chọn thị trường, đối tác, mở kênh bán hàng; mở rộng đầu tư, liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giai đoạn cuối hướng tới nâng cao khả năng dẫn dắt thông qua phát triển thương hiệu quốc tế và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, doanh nghiệp không nên chờ đến khi đủ lớn mới nghĩ đến thị trường quốc tế. Thay vào đó, cần chủ động xây dựng chiến lược quốc tế hóa, mạnh dạn đầu tư vào năng lực và xác định rõ thị trường mục tiêu.

“Doanh nghiệp Việt Nam, kể cả doanh nghiệp nhỏ, hoàn toàn có cơ hội vươn ra nước ngoài để mở rộng sản xuất, đầu tư và kinh doanh”, ông Vũ Bá Phú khẳng định.

Tại diễn đàn, Bộ Công Thương đã công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại - Văn phòng Chương trình với các đối tác. Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối các nguồn lực chuyên môn, thông tin thị trường, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.