Go Global: Khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường toàn cầu

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”. (Ảnh KIM DUNG)

Chương trình Go Global giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo bước chuyển trong tư duy hội nhập, đưa doanh nghiệp Việt từng bước hiện diện sâu rộng hơn trên thị trường quốc tế.

Ngày 4/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”.

Diễn đàn là hoạt động triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới nâng cao năng lực quốc tế hóa, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ xuất khẩu đến làm chủ chuỗi giá trị

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, Go Global không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Theo ông Vũ Bá Phú, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành nền tảng xuất khẩu tương đối vững chắc, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) và quan hệ thương mại ngày càng rộng mở. Đáng chú ý, đến tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Xúc tiến thương mại.

Cùng với sự phát triển của thương mại hàng hóa, một số doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Viettel hiện diện tại 10 thị trường nước ngoài, dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường, với doanh thu quốc tế năm 2025 khoảng 3,3 tỷ USD. Trong khi đó, FPT năm 2025 đạt hơn 35.000 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin ở nước ngoài, giá trị hợp đồng ký mới khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó Nhật Bản và Hoa Kỳ là những thị trường chủ lực.

Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã có khả năng cạnh tranh tại những thị trường có yêu cầu cao. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, trong khi các tiêu chuẩn về chất lượng, công nghệ, môi trường, lao động và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Lợi thế về lao động, nguyên liệu hay chi phí sản xuất không còn đủ để bảo đảm vị thế lâu dài.

Theo định hướng của Chương trình Go Global, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn bốn hướng quốc tế hóa phù hợp với năng lực và mục tiêu phát triển, gồm xuất khẩu hàng hóa; kinh doanh số xuyên biên giới; tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; mở rộng hiện diện và đầu tư tại nước ngoài thông qua thành lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc mua bán, sáp nhập (M&A).

Điểm đáng chú ý là chương trình không giới hạn đối tượng thụ hưởng ở các tập đoàn lớn mà hướng tới cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, với những lộ trình quốc tế hóa phù hợp quy mô, nguồn lực và ngành hàng. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy khai thác lợi thế sản xuất trong nước để gia công, xuất khẩu sang chủ động xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và tham gia những khâu tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”. (Ảnh KIM DUNG)

Đến năm 2030, Go Global đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh toàn cầu; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp; hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức M&A.

Chương trình đồng thời đặt mục tiêu hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó có tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược; hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Doanh nghiệp là trung tâm của hành trình Go Global

Để những mục tiêu trên trở thành kết quả thực chất, Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, các tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Công thương giữ vai trò đầu mối điều phối, hướng dẫn, kết nối nguồn lực; các địa phương chủ động cụ thể hóa chương trình theo lợi thế cạnh tranh, ngành hàng và nhu cầu thực tế. Đến nay, đã có 18 địa phương ban hành Chương trình Local Go Global.

Thứ trưởng Công thương Lương Hoàng Thái.

Một nội dung quan trọng khác là xây dựng Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global, kết nối các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, công nghệ, tài chính, nhân lực và đối tác kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, doanh nghiệp vẫn là trung tâm và chủ thể quyết định kết quả của quá trình quốc tế hóa. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển quốc tế, chuẩn bị về sản phẩm, nhân lực, tài chính và quản trị; chú trọng đổi mới công nghệ, cải tiến thiết kế, bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu. Việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc và quản trị cũng cần được xem là một phần trong chiến lược kinh doanh lâu dài.

Sau dấu mốc xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, thách thức đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng thương mại mà còn là nâng cao chất lượng hội nhập, gia tăng giá trị do doanh nghiệp Việt Nam tạo ra và khẳng định vị thế trong nền kinh tế thế giới. Go Global vì thế không chỉ mở thêm một hướng hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu, mà đặt ra yêu cầu chuyển đổi tư duy phát triển doanh nghiệp: từ tham gia thị trường đến xây dựng vị thế, từ cung ứng sản phẩm đến làm chủ thương hiệu, công nghệ và từng bước hiện diện lâu dài ở nước ngoài. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.