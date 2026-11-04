Go Global: Đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu
Sáng 4/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”. Không chỉ hướng tới mở rộng thị trường và gia tăng kim ngạch xuất khẩu, diễn đàn năm nay còn đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp Việt chuyển từ xuất khẩu hàng hóa đơn thuần sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-global-dua-doanh-nghiep-viet-tham-gia-sau-chuoi-gia-tri-toan-cau-246261104160351135.htm