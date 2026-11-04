GO GLOBAL - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới

Vượt mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, nền kinh tế Việt Nam vừa chạm tới một dấu mốc lịch sử. Thế nhưng phía sau những con số ấy là một câu hỏi lớn hơn: doanh nghiệp Việt sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu? Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 4/11, lời giải cho câu hỏi đó đã dần được định hình qua Chương trình Go Global.

Thực hiện: Nhóm PV