Go Finance 2026 - cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn thị trường chứng khoán

Các thí sinh tranh tài tại đêm chung kết. Ảnh: Phước Huy.

Tối 14/11, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Chung kết cuộc thi Go Finance 2026 tại Hà Nội. Trải qua hơn hai tháng triển khai với bốn vòng thi, cuộc thi thu hút hơn 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học trên toàn quốc, góp phần đưa kiến thức tài chính – chứng khoán đến gần hơn với thực tiễn.

Dự chương trình có ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; GS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS.TS Hoàng Xuân Quế - Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cùng các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên.

Từ kiến thức giảng đường đến trải nghiệm thị trường

Go Finance là cuộc thi học thuật thường niên dành cho sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực tài chính – chứng khoán. Qua 12 mùa tổ chức, cuộc thi từng bước xây dựng một sân chơi chuyên sâu, tạo điều kiện để sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy phân tích, khả năng vận dụng kiến thức và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành.

Điểm đáng chú ý của Go Finance 2026 là thí sinh được cung cấp tài khoản và kinh phí để thực hiện đầu tư trong 15 phiên giao dịch trên ứng dụng học tập và thực hành chứng khoán ảo Stock123, do Công ty Chứng khoán Pinetree (Hàn Quốc) phát triển. Với môi trường giao dịch mô phỏng bám sát diễn biến thị trường, người dự thi có cơ hội thử nghiệm chiến lược đầu tư, theo dõi biến động và đưa ra quyết định trong những tình huống cụ thể.

Thông qua trải nghiệm này, sinh viên không chỉ tiếp cận các khái niệm, kiến thức về thị trường chứng khoán mà còn được rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin, ra quyết định và quản trị rủi ro. Đây là những năng lực có ý nghĩa thiết thực đối với người học khi tìm hiểu và chuẩn bị theo đuổi các công việc trong lĩnh vực tài chính.

Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa Ban giám khảo trước khi đêm chung kết cuộc thi chính thức khởi tranh.

Theo PGS.TS Hoàng Xuân Quế - Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, trải qua 12 mùa giải, Go Finance từng bước khẳng định vị thế là sân chơi học thuật chuyên sâu, có uy tín và sức lan tỏa. Cuộc thi vừa giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn, vừa khuyến khích tư duy phân tích, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp.

Phát biểu tại đêm chung kết, GS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, Go Finance không chỉ là nơi kiểm chứng kiến thức chuyên môn mà còn tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn thị trường, rèn luyện tư duy phân tích, năng lực phản biện và bản lĩnh ra quyết định. Qua mỗi mùa giải, cuộc thi góp phần kết nối nhà trường với doanh nghiệp, đưa kiến thức giảng đường đến gần hơn với thực tiễn, đồng thời phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho ngành tài chính – chứng khoán Việt Nam.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Ánh, những hoạt động hợp tác thiết thực như Go Finance là một trong những cách để các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng tham gia phát hiện, bồi dưỡng nhân lực trẻ. Ông mong muốn các thí sinh bước vào vòng chung kết với sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm, coi đây không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là dịp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

GD.TS Nguyễn Hữu Ánh phát biểu tại đêm chung kết.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng hành cùng Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm nâng cao hiểu biết về chứng khoán và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường. Theo ông, thị trường chứng khoán cần những người có khả năng đọc, kiểm chứng thông tin, đánh giá rủi ro và giải thích rõ cơ sở của một nhận định. Đây là những năng lực cần được rèn luyện từ sớm và có giá trị trên nhiều con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khuyến nghị thí sinh sau cuộc thi tiếp tục nhìn lại phần trình bày, những góp ý đã nhận được, đồng thời theo dõi diễn biến của doanh nghiệp và thị trường. Việc đối chiếu những nhận định ban đầu với thông tin, diễn biến mới sẽ giúp người học hiểu sâu hơn về thị trường, từng bước hình thành phương pháp làm việc và tư duy nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương phát biểu.

Kết nối đào tạo với nhu cầu nhân lực của thị trường

Tại vòng chung kết, 5 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng thi trước đó gồm Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế Quốc dân); Nguyễn Thiện Quang, Đặng Mạnh Hùng, Trần Hà Quang Minh (Trường Đại học Ngoại thương) và Đoàn Tấn Lộc (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) tranh tài qua bốn phần thi: Khởi động, Bứt phá, Chinh phục và Về đích.

Bên cạnh việc trả lời câu hỏi kiến thức, các thí sinh phải trình bày, phân tích và đề xuất giải pháp trước những vấn đề do Ban giám khảo đặt ra liên quan đến lĩnh vực tài chính – chứng khoán. Các phần thi đòi hỏi người dự thi kết hợp kiến thức chuyên môn với khả năng lập luận, phản biện và xử lý tình huống.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trung Chính (Đại học Kinh tế Quốc dân) giành giải Nhất; Đặng Mạnh Hùng (Trường Đại học Ngoại thương) giành giải Nhì; Trần Hà Quang Minh (Trường Đại học Ngoại thương) giành giải Ba.

Một điểm đáng chú ý khác của mùa giải năm nay là sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree là hai nhà tài trợ Kim cương, mỗi đơn vị tài trợ 100 triệu đồng tiền mặt. Hai doanh nghiệp cũng dành cơ hội thực tập cho Top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội nhận các suất học bổng tham gia khóa đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CFA, ACCA, CMA và một số khóa học khác.

Những hỗ trợ này mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp, tìm hiểu yêu cầu chuyên môn và chuẩn bị hành trang cho quá trình phát triển sau khi tốt nghiệp. Sự tham gia của doanh nghiệp cũng tạo thêm cầu nối giữa hoạt động đào tạo với nhu cầu nhân lực của thị trường.

Go Finance 2026 được phát động ngày 13/8, trong khuôn khổ lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân. Cuộc thi diễn ra trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam và 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, qua đó tiếp tục mở rộng hoạt động phối hợp giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tài chính – chứng khoán.