Gỗ Đức Thành chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, Chủ tịch nhận hàng tỷ đồng

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSE: GDT) vừa thông báo ngày 09/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/12/2026.

Với 27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 27 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Trong đó, bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành hiện sở hữu gần 7,4 triệu cổ phiếu GDT, tương ứng 27,37% vốn điều lệ và dự kiến nhận gần 7,4 tỷ đồng cổ tức.

Lợi nhuận sau thuế của Gỗ Đức Thành đạt gần 53 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ (Ảnh: GDT)

Ở diễn biến liên quan đến cơ cấu cổ đông, trong tháng 10/2026 bà Lê Hải Liễu đã mua thêm 597.340 cổ phiếu GDT, nâng lượng sở hữu lên 7.389.915 cổ phiếu, tương ứng 27,32% vốn điều lệ.

Trong khi đó, các thành viên khác trong gia đình bà Liễu cũng có những động thái giao dịch trái chiều. Cụ thể, bà Huỳnh Thị Thanh - em dâu bà Liễu đăng ký bán 17.000 cổ phiếu GDT trong thời gian từ ngày 09/11 đến 08/12/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu bà Thanh nắm giữ sẽ giảm từ 62.669 xuống 45.669 đơn vị. Trước đó, trong tháng 9/2026 bà Thanh cũng đã bán 164.213 cổ phiếu GDT.

Ở chiều ngược lại, bà Lê Như Thanh An - con gái Chủ tịch HĐQT Gỗ Đức Thành đăng ký mua 950.000 cổ phiếu GDT trong thời gian từ ngày 02/11 đến 01/12/2026. Trước giao dịch, bà Thanh An chưa sở hữu cổ phiếu nào. Nếu hoàn tất, bà sẽ nắm giữ 950.000 cổ phiếu, tương ứng 3,51% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026 Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 149 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh lên 106 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp đạt 43 tỷ đồng, tăng 24%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,8 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại chi phí tài chính tăng lên 6 tỷ đồng; chi phí bán hàng đạt 5,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 8,1 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Gỗ Đức Thành đạt 19,9 tỷ đồng, giảm 4% so với mức 20,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 287 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 52,9 tỷ đồng, tăng chưa tới 1% so với mức 52,6 tỷ đồng cùng kỳ.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nhà bếp, hàng gia dụng và đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Thị trường chính của công ty là thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Sản phẩm của GDT đã được xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia trên thế giới và được bày bán tại khắp các siêu thị, cửa hàng đồ gỗ trong cả nước.