Chuyển đổi năng lượng xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải lớn. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Vốn đầu tư lớn, doanh nghiệp thiếu dư địa

Chuyển đổi năng lượng xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải lớn. Không chỉ chịu sức ép từ mục tiêu giảm phát thải trong nước, doanh nghiệp còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giữa yêu cầu chuyển đổi và khả năng triển khai tại doanh nghiệp vẫn còn khoảng cách đáng kể, trong đó khó khăn về vốn là một trong những trở ngại lớn nhất.

Tại Diễn đàn “Năng lượng xanh cho ngành hóa chất và vật liệu xây dựng: Giải pháp đặt ra trong bối cảnh mới”, tổ chức ngày 26/11, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, chuyển đổi sang năng lượng xanh đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, trong khi biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp đang bị thu hẹp bởi chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh. Khả năng tiếp cận tín dụng xanh, nguồn vốn ưu đãi cho các dự án này còn hạn chế, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc thù của ngành hóa chất và vật liệu xây dựng càng khiến bài toán đầu tư trở nên phức tạp. Các dây chuyền sản xuất thường vận hành liên tục, nhu cầu điện và nhiệt lớn, đòi hỏi nguồn cung ổn định. Trong khi đó, doanh nghiệp phải cân nhắc nhiều phương án như điện mặt trời mái nhà, mua điện tái tạo trực tiếp, đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng hay thu hồi nhiệt thừa. Mỗi phương án có yêu cầu khác nhau về vốn, công nghệ, mặt bằng và điều kiện đấu nối, khiến việc lựa chọn mô hình phù hợp không dễ dàng.

Thực tế ngành phân bón cho thấy rõ những áp lực này, theo ông Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, chi phí đầu tư cao trong khi nguồn vốn xanh và tín dụng ưu đãi còn hạn chế là rào cản lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành sử dụng nhiều công nghệ hóa chất phức tạp, đa dạng; một số giải pháp công nghệ đặc thù vẫn ở giai đoạn thử nghiệm hoặc chưa được thương mại hóa rộng rãi. Đặc biệt, chi phí sản xuất xanh cao hơn cũng đặt doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh. Khi phải cạnh tranh với phân bón nhập khẩu có giá thấp hơn, việc đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng sạch và nguyên liệu thân thiện với môi trường càng cần có lộ trình và điều kiện hỗ trợ phù hợp.

Khó khăn về vốn cũng hiện hữu tại ngành xi-măng, ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Xi-măng Việt Nam cho biết, giai đoạn 2015-2023, thị trường tiêu thụ xi-măng trong nước suy yếu, phần lớn nhà máy không có lãi, thậm chí thua lỗ. Nhiều doanh nghiệp vẫn phải trả các khoản vay đầu tư trước đó, nên không còn nhiều dư địa tài chính để tiếp tục đầu tư hệ thống phát điện nhiệt thải, điện mặt trời hay điện gió.

Trong khi đó, tiềm năng tiết kiệm năng lượng và chủ động nguồn điện của ngành còn đáng kể. Việt Nam hiện có 67 dây chuyền sản xuất clinker công suất thiết kế từ 2.500 tấn/ngày trở lên thuộc diện phải đầu tư hệ thống phát điện sử dụng nhiệt thải lò nung (WHR), với tổng tiềm năng công suất khoảng 470MW. Dự kiến đến hết năm 2026, có 45 dây chuyền đầu tư hệ thống này, tổng công suất khoảng 320MW. Khi triển khai, WHR có thể đáp ứng khoảng 25-35% nhu cầu điện của toàn nhà máy.

Tuy nhiên, tiềm năng công nghệ khó trở thành hiện thực nếu doanh nghiệp thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư ban đầu. Điều này cho thấy, bên cạnh nỗ lực tự đổi mới, khả năng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ chuyển đổi.

Hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực

Không chỉ thiếu vốn, những vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng đang cản trở doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng sạch. Theo ông Phùng Hà, khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ hiện chưa hoàn thiện, trong đó có khung giá cho pin lưu trữ, điện mặt trời mái nhà tự dùng và các quy định cụ thể về công nghệ xanh, chuyển đổi xanh.

Đối với ngành xi-măng, vướng mắc còn nằm ở cách hiểu và áp dụng quy định về mục đích sử dụng đất. Theo ông Lương Đức Long, một số địa phương cho rằng diện tích đất xây dựng nhà máy và khu vực mỏ được giao cho doanh nghiệp chỉ phục vụ hoạt động sản xuất xi-măng, không phải để sản xuất điện. Cách hiểu này khiến doanh nghiệp gặp khó khi muốn tận dụng chính mặt bằng hiện có để lắp đặt điện mặt trời, điện gió phục vụ sản xuất.

Từ thực tế đó, Hiệp hội Xi-măng Việt Nam kiến nghị các ngân hàng ưu tiên cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư hệ thống phát điện sử dụng nhiệt thải từ lò nung clinker; đồng thời, Nhà nước xem xét hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay này nhằm giảm áp lực chi phí đầu tư.

Hiệp hội cũng đề xuất Nhà nước và chính quyền địa phương cho phép các nhà máy xi-măng đầu tư hệ thống điện mặt trời, điện gió trong phạm vi mặt bằng đã được giao sử dụng, bao gồm cả khu vực mỏ nguyên liệu. Đây là điều kiện để doanh nghiệp khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, chủ động một phần nguồn điện và giảm phụ thuộc vào năng lượng truyền thống.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị VCCI hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các nguồn vốn, đơn vị cung cấp công nghệ và thiết bị sản xuất điện tái tạo có chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện Việt Nam. Việc chia sẻ những mô hình đã triển khai hiệu quả cũng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở lựa chọn công nghệ, đánh giá hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, doanh nghiệp hiện có nhiều lựa chọn để chuyển đổi năng lượng, nhưng từ lựa chọn đến triển khai thực tế vẫn còn khoảng cách. Bên cạnh bài toán vốn và công nghệ, doanh nghiệp còn thiếu dữ liệu, nhân lực và năng lực kỹ thuật để đo lường, kiểm kê, chứng minh mức phát thải của sản phẩm; đồng thời cần được cập nhật chính sách, hướng dẫn cụ thể và những mô hình thực tiễn để học hỏi.

Ông Hoàng Quang Phòng cho biết, các ý kiến, đề xuất tại diễn đàn sẽ được tổng hợp khách quan, có hệ thống để báo cáo, kiến nghị tới Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan liên quan, góp phần hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nguồn năng lượng xanh, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Chuyển đổi năng lượng xanh không thể chỉ trông chờ vào quyết tâm hay nguồn lực tự thân của doanh nghiệp. Khi vốn đầu tư còn hạn chế, công nghệ cần được lựa chọn thận trọng và cơ chế triển khai chưa thực sự thông suốt, việc khơi thông nguồn tín dụng, tháo gỡ vướng mắc chính sách và tăng cường kết nối công nghệ sẽ là những điều kiện thiết thực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Đây cũng là cách giúp doanh nghiệp công nghiệp nặng biến áp lực giảm phát thải thành động lực đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.