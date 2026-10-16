Gỡ 'điểm nghẽn' về vốn, thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn thông tin về chính sách hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 chiều 15/10, vấn đề vốn, công nghệ, thị trường nhận được nhiều sự quan tâm của thanh niên.

Đại biểu Nguyễn Thùy Chi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh, chia sẻ muốn tiếp cận được vốn thì doanh nghiệp trước hết phải có sản phẩm tốt, có thị trường. Tuy nhiên, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên còn khó tiếp cận các nguồn vốn. Đại biểu đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết giải pháp nào để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên.

Cùng quan tâm về nguồn vốn, đại biểu Hồ Hoàng Hiếu, Giám đốc công ty TNHH Dịch Vụ - Đầu tư - Phát triển An Gia (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị lãnh đạo bộ ngành cho biết những điểm nghẽn nào về đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi cần được ưu tiên tháo gỡ, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

ĐA DẠNG HÓA KÊNH HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Trao đổi với đại biểu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như báo cáo Quốc hội một số chính sách về tài chính, thuế, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó, có nhiều chính sách về thuế, như nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đối tượng có doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng. Triển khai gia hạn cũng như miễn giảm nhiều khoản thuế đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của thanh niên tiếp cận với nguồn lực tín dụng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đánh giá, sự tiếp cận nguồn lực từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của thanh niên còn khó khăn. 98% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nhưng mới tiếp cận được 19 - 20% về nguồn lực.

Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi với lãnh đạo các Bộ ngành. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, doanh nghiệp của thanh niên khởi nghiệp, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ báo cáo và trình Quốc hội Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kỳ họp tháng 10/2026.

Trong đó, tập trung vào một số điểm trọng tâm. Thứ nhất, đa dạng và đồng bộ nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp.

“Trong dự thảo Luật lần này, tiếp cận tín dụng đa dạng và linh hoạt hơn, không chỉ căn cứ vào tài sản, mà còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác như đánh giá doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh… Dự thảo Luật cũng đưa ra định hướng để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là những thế mạnh của các bạn trẻ trong khởi nghiệp”, lãnh đạo Bộ Tài chính thông tin.

Bên cạnh đó, để nâng cao tiếp cận nguồn vốn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được hỗ trợ nâng cao quản trị và minh bạch về chuẩn hóa sổ sách tài chính cũng như về mặt hệ thống thông tin.

Thứ hai, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và hệ sinh thái kinh doanh; kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn cả trong và ngoài nước; kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các trường, viện nghiên cứu...

Đồng thời, thu hút nguồn lực xã hội không chỉ tăng lượng vốn cho khởi nghiệp, mà còn giúp cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận được kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mạng lưới đối tác và cơ hội mở rộng thị trường.

Đây cũng là một điểm hạn chế của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ. Do vậy, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp của thanh niên trong tiếp cận thị trường.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ phát triển, như rút ngắn thời gian về thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp, logistics…

Đồng thời, đưa ra một số mô hình đơn giản như doanh nghiệp một người, hay hỗ trợ về sổ sách kế toán; đề xuất cho phép các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo doanh thu.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, dự kiến khoảng trên 99% hộ, cá nhân kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp có thể áp dụng được hình thức này. Qua đó, giảm đáng kể chi phí về mặt tính thuế cũng như sổ sách kế toán và minh bạch vấn đề về tính thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu nhằm đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đối tượng là thanh niên khởi nghiệp.

SẢN PHẨM TỐT, THỊ TRƯỜNG SẼ TỰ TÌM ĐẾN

Chia sẻ thêm với thanh niên về câu chuyện khởi nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, cho rằng đất đai, vốn, liên kết chuỗi và tiếp cận các ngành hàng là những nội dung hết sức quan trọng khi khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trả lời câu hỏi của thanh niên. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Về đất đai, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ đang xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thiết kế tất cả những nội dung, điều khoản, nội hàm để người sử dụng đất được tiếp cận đất đai một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch và có hiệu quả nhất. Dự thảo đang lấy ý kiến toàn dân trên VNeID.

Về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết luôn sẵn sàng hỗ trợ.

“Số điện thoại liên hệ đã được công khai, các bạn có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào”, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nói.

Hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được liên thông với Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương. Đã có 28/34 địa phương đăng ký và liên kết trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của ngành.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh, ngoài vấn đề truy xuất được nguồn gốc, cần đảm bảo về chất lượng để người tiêu dùng tin tưởng. Khi đó, người tiêu dùng sẽ đặt niềm tin vào sản phẩm. Nếu có sản phẩm tốt thì thị trường sẽ tìm đến chứ không phải tiếp cận thị trường nữa.