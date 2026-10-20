Gỡ điểm nghẽn từ những cuộc thanh tra

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác thanh tra 9 tháng năm 2026

Gỡ vướng từ dự án

Một trong những kết quả cho thấy rõ hướng đổi mới của Thanh tra tỉnh từ đầu năm đến nay là tập trung vào các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Tại Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 9 tháng năm 2026 vừa qua, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Mậu Dũng cho biết, Thanh tra tỉnh đã thành lập 10 đoàn thanh tra đối với 27 dự án. Trong số này, 1 dự án không phải ban hành quyết định thanh tra do không còn khó khăn, vướng mắc; 26 dự án còn lại đã được ban hành kết luận. Chuyên đề thanh tra được triển khai bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tiến độ hoàn thành mà ở những vấn đề được nhận diện qua từng cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện bất cập để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời chấn chỉnh tồn tại, sai phạm và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Vì vậy, kết luận thanh tra không chỉ xác định đúng - sai, mà còn là căn cứ để nhìn lại cách thức quản lý và xử lý những điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Những vướng mắc được nhìn nhận cụ thể hơn, tạo cơ sở để chấn chỉnh, hoàn thiện quản lý và kiến nghị giải pháp phù hợp, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể.

Hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề đối với các dự án

Cùng với chuyên đề về các dự án, Thanh tra tỉnh thực hiện 75 cuộc thanh tra, gồm 52 cuộc theo kế hoạch và 23 cuộc đột xuất; ban hành 86 kết luận đối với 55 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 92 tỷ đồng, quyết định thu hồi hơn 91,3 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục tồn tại đối với 174 tổ chức, 430 cá nhân và chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra. Những con số này cho thấy giữ nghiêm kỷ cương vẫn là nền tảng.

Gỡ từ cơ chế, quản lý

Từ thực tiễn thanh tra, những tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào các dự án đầu tư công, dự án còn khó khăn, vướng mắc; đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận...

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Ngô Kiểm, trong bối cảnh Lâm Đồng quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hoạt động thanh tra cần đổi mới theo hướng “nghiêm minh trong thực thi pháp luật nhưng đồng hành cùng sự phát triển”. Thanh tra không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm mà phải chủ động nhận diện bất cập trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện; góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, khơi thông nguồn lực phát triển.

Cán bộ, thanh tra viên Thanh tra tỉnh tham dự hội nghị sơ kết, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

Từ cách tiếp cận đó, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục lấy phòng ngừa làm chính, tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Mỗi cuộc thanh tra phải góp phần chấn chỉnh hạn chế trong quản lý; có tính khả thi; kiến nghị phải góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và phòng ngừa vi phạm.

Phương châm “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả - được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ. Từ tư duy hoàn thành nhiệm vụ sang tư duy tạo ra giá trị, từ xử lý từng vụ việc sang nhận diện vấn đề có tính hệ thống, công tác thanh tra hướng tới giữ vững kỷ cương, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực quản lý và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Trong 9 tháng năm 2026, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 1.124 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tham mưu UBND tỉnh xác minh, giải quyết 529 đơn. Việc giải quyết kịp thời góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế phát sinh điểm nóng.