Cùng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng mật độ dân cư, vấn đề cấp nước sinh hoạt và thoát nước tại xã Hoài Đức đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Đặc biệt, tình trạng hệ thống thoát nước xuống cấp, một số khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Trước thực tế này, địa phương đang triển khai những giải pháp gì để từng bước hoàn thiện hạ tầng cấp thoát nước.