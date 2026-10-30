Gỡ điểm nghẽn trong xuất nhập khẩu

Sự chủ động tích cực của thành phố đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển các hoạt động XNK, tạo môi trường đầu tư, hoạt động kinh doanh minh bạch, thân thiện để Đồng Nai tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những DN trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI, công nghệ hàng không…

Lắng nghe, đối thoại cùng doanh nghiệp

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến việc tạo môi trường thuận lợi nhất cho DN, đặc biệt là những DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong quá trình tìm hiểu, đầu tư cho đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Công nhân sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu tại Công ty Hữu hạn kim loại Sheng Bang, Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bình Minh). Ảnh: Ngọc Liên

Điển hình, thành phố đã tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các DN Nhật Bản, Hàn Quốc; các DN đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai; đối thoại, mời gọi DN đang hoạt động tại Đồng Nai nhưng thực hiện thủ tục hải quan tại nơi khác trở về Đồng Nai để làm thủ tục hải quan… Những hội nghị, gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ giữa lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành đã góp phần giúp chính quyền địa phương và DN hiểu nhau hơn, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thân thiện, thuận lợi và minh bạch để các DN yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại các buổi gặp gỡ, đối thoại nêu trên, những vướng mắc của DN về các chính sách thuế, các thủ tục hành chính liên quan đến XNK hàng hóa, chế độ lao động được nêu ra và được các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản sau hội nghị. Qua đó giúp Đồng Nai nhận được sự phối hợp, đồng thuận, tạo niềm tin đối với các DN. Kết quả là Đồng Nai đã thu hút thêm được nhiều DN về làm thủ tục hải quan sau khi tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại vào đầu năm 2026, góp phần bù đắp sự thiếu hụt ngân sách do thực hiện chính sách giảm thuế.

Chia sẻ thông tin tại buổi gặp gỡ DN Hàn Quốc với lãnh đạo Thành ủy, ông Lee Chang Dong, Giám đốc điều hành Tập đoàn TKG Taekwang cho biết: Là một DN sản xuất giày toàn cầu, Taekwang đang có chiến lược mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như: hóa chất, dệt may, bất động sản, tài chính, năng lượng và công nghệ thông tin. Tại Đồng Nai, Taekwang đã xây dựng nhà máy sản xuất giày đầu tiên vào năm 1994, tạo việc làm cho gần 30 ngàn người lao động. Trong quá trình phát triển, Taekwang luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Để bảo đảm sự bền vững, ổn định trong quá trình sản xuất, Taekwang mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo thành phố.

Doanh nghiệp là “đối tác chiến lược”

Làm việc với các DN tại Chi cục Hải quan khu vực XVIII (HQKV 18) vào dịp đầu năm 2026, lãnh đạo ngành hải quan đã khẳng định, DN không chỉ là đối tượng quản lý mà là “đối tác chiến lược” của Đồng Nai. Một tờ khai hải quan được đăng ký tại địa phương chính là cam kết của Chi cục HQKV 18 về sự đồng hành: hàng đi nhanh hơn, chi phí thấp hơn và mọi vướng mắc được xử lý ngay tại hiện trường. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi sự chính xác đến từng giờ, việc đặt “trạm kiểm soát” hải quan ngay sát nhà máy chính là bước đi thông minh để loại bỏ mọi rủi ro về độ trễ logistics.

Công nhân sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu tại Công ty Hữu hạn kim loại Sheng Bang, Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bình Minh).

Đồng hành cùng DN, ngành hải quan luôn duy trì các tổ hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, tổ tư vấn cho DN tại các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu để giải quyết nhanh chóng, tận tình và hiệu quả mọi vướng mắc phát sinh hoặc tư vấn, giúp đỡ những vấn đề còn chưa rõ trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng DN. Trường hợp sau khi các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu đã xử lý nhưng vẫn còn vướng mắc, DN có thể gửi câu hỏi đến Chi cục HQKV qua hệ thống website hoặc qua hệ thống Dna-office để tiếp tục được xử lý.

Hiện nay, Đồng Nai rất quan tâm các giải pháp đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường thuộc 3 nhóm mũi nhọn: Công nghệ hàng không; công nghệ bán dẫn, sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo (AI); thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin. Trong quy hoạch, Đồng Nai dành diện tích đất cao su lớn, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng để phát triển thêm các khu công nghiệp. Ngoài ra, thành phố còn quy hoạch khu công nghệ cao và khu công nghiệp công nghệ thông tin với tổng diện tích khoảng 600ha để thu hút nhà đầu tư công nghệ cao.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành cùng DN, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà đã yêu cầu Chi cục HQKV 18 phải nhanh chóng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thông quan; công khai, minh bạch quy trình để hỗ trợ DN XNK. Mọi vướng mắc phải được phân công cán bộ xử lý trực tiếp ngay tại hiện trường. Chủ động nắm bắt thông tin về các DN, dự án mới trên địa bàn để động viên, thu hút các đơn vị về làm thủ tục hải quan tại thành phố.

Song song với việc hỗ trợ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu ngành hải quan phải nuôi dưỡng nguồn thu, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Theo thống kê của Chi cục HQKV 18, hiện chi cục đang thực hiện thủ tục hải quan cho hơn 5,4 ngàn DN trên địa bàn thành phố, trong đó có khoảng 2,4 ngàn DN thường xuyên thực hiện thủ tục tại Chi cục HQKV 18.

Đối với các sở, ban, ngành của thành phố, phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để kéo dài những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và XNK của DN. Cơ quan thuế và các đơn vị liên quan thiết lập ngay cơ chế phối hợp liên thông với ngành hải quan để xử lý nhanh các vấn đề về hoàn thuế, bù trừ nghĩa vụ thuế phát sinh. Chủ động hỗ trợ các DN làm thủ tục tại Đồng Nai thông qua các chương trình xúc tiến thương mại và quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Đối với cộng đồng DN, UBND thành phố mong muốn cộng đồng DN tiếp tục tin tưởng, gắn bó lâu dài; hãy đưa các hoạt động khai báo, làm thủ tục hải quan về thực hiện ngay tại Đồng Nai.